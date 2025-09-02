Više o LAVA

LAVA Informacije o cijeni

LAVA Bijela knjiga

LAVA Službena web stranica

LAVA Tokenomija

LAVA Prognoza cijena

LAVA Povijest

Vodič za kupnju LAVA

Konverter LAVA u fiducijarnu valutu

LAVA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Lava Network Logotip

Lava Network Cijena(LAVA)

1 LAVA u USD cijena uživo:

$0.05526
$0.05526$0.05526
-0.21%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lava Network (LAVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:53:40 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05485
$ 0.05485$ 0.05485
24-satna najniža cijena
$ 0.05614
$ 0.05614$ 0.05614
24-satna najviša cijena

$ 0.05485
$ 0.05485$ 0.05485

$ 0.05614
$ 0.05614$ 0.05614

$ 0.212118800372206
$ 0.212118800372206$ 0.212118800372206

$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407

+0.10%

-0.21%

+10.40%

+10.40%

Lava Network (LAVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05526. Tijekom protekla 24 sata, LAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05485 i najviše cijene $ 0.05614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAVA je $ 0.212118800372206, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03594416552789407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAVA se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i +10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lava Network (LAVA)

No.3768

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.94K
$ 57.94K$ 57.94K

$ 55.26M
$ 55.26M$ 55.26M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,459,005
974,459,005 974,459,005

0.00%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lava Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.94K. Količina u optjecaju LAVA je 0.00, s ukupnom količinom od 974459005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.26M.

Lava Network (LAVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lava Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001163-0.21%
30 dana$ +0.00288+5.49%
60 dana$ -0.00164-2.89%
90 dana$ -0.01943-26.02%
Lava Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LAVA od $ -0.0001163 (-0.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lava Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00288 (+5.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lava Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LAVA od $ -0.00164 (-2.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lava Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01943 (-26.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lava Network (LAVA)?

Pogledajte Lava Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lava Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LAVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lava Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lava Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lava Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lava Network (LAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lava Network (LAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lava Network.

Provjerite Lava Network predviđanje cijene sada!

Lava Network (LAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lava Network (LAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lava Network (LAVA)

Tražiš kako kupiti Lava Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lava Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LAVA u lokalnim valutama

1 Lava Network(LAVA) u VND
1,454.1669
1 Lava Network(LAVA) u AUD
A$0.0839952
1 Lava Network(LAVA) u GBP
0.0403398
1 Lava Network(LAVA) u EUR
0.046971
1 Lava Network(LAVA) u USD
$0.05526
1 Lava Network(LAVA) u MYR
RM0.2331972
1 Lava Network(LAVA) u TRY
2.2733964
1 Lava Network(LAVA) u JPY
¥8.12322
1 Lava Network(LAVA) u ARS
ARS$76.1156766
1 Lava Network(LAVA) u RUB
4.4517456
1 Lava Network(LAVA) u INR
4.865643
1 Lava Network(LAVA) u IDR
Rp905.9014944
1 Lava Network(LAVA) u KRW
77.071122
1 Lava Network(LAVA) u PHP
3.1570038
1 Lava Network(LAVA) u EGP
￡E.2.6812152
1 Lava Network(LAVA) u BRL
R$0.3000618
1 Lava Network(LAVA) u CAD
C$0.0757062
1 Lava Network(LAVA) u BDT
6.7157478
1 Lava Network(LAVA) u NGN
84.6246114
1 Lava Network(LAVA) u COP
$221.9274756
1 Lava Network(LAVA) u ZAR
R.0.972576
1 Lava Network(LAVA) u UAH
2.2894218
1 Lava Network(LAVA) u VES
Bs8.06796
1 Lava Network(LAVA) u CLP
$53.49168
1 Lava Network(LAVA) u PKR
Rs15.6805776
1 Lava Network(LAVA) u KZT
29.7895608
1 Lava Network(LAVA) u THB
฿1.7854506
1 Lava Network(LAVA) u TWD
NT$1.6931664
1 Lava Network(LAVA) u AED
د.إ0.2028042
1 Lava Network(LAVA) u CHF
Fr0.044208
1 Lava Network(LAVA) u HKD
HK$0.4304754
1 Lava Network(LAVA) u AMD
֏21.1236876
1 Lava Network(LAVA) u MAD
.د.م0.4962348
1 Lava Network(LAVA) u MXN
$1.030599
1 Lava Network(LAVA) u SAR
ريال0.207225
1 Lava Network(LAVA) u PLN
0.2011464
1 Lava Network(LAVA) u RON
лв0.2392758
1 Lava Network(LAVA) u SEK
kr0.5188914
1 Lava Network(LAVA) u BGN
лв0.0917316
1 Lava Network(LAVA) u HUF
Ft18.655776
1 Lava Network(LAVA) u CZK
1.1527236
1 Lava Network(LAVA) u KWD
د.ك0.0168543
1 Lava Network(LAVA) u ILS
0.185121
1 Lava Network(LAVA) u AOA
Kz50.3733582
1 Lava Network(LAVA) u BHD
.د.ب0.02083302
1 Lava Network(LAVA) u BMD
$0.05526
1 Lava Network(LAVA) u DKK
kr0.3520062
1 Lava Network(LAVA) u HNL
L1.447812
1 Lava Network(LAVA) u MUR
2.530908
1 Lava Network(LAVA) u NAD
$0.9720234
1 Lava Network(LAVA) u NOK
kr0.5520474
1 Lava Network(LAVA) u NZD
$0.0933894
1 Lava Network(LAVA) u PAB
B/.0.05526
1 Lava Network(LAVA) u PGK
K0.2337498
1 Lava Network(LAVA) u QAR
ر.ق0.2011464
1 Lava Network(LAVA) u RSD
дин.5.5326312

Lava Network Resurs

Za dublje razumijevanje Lava Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lava Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lava Network

Koliko Lava Network (LAVA) vrijedi danas?
Cijena LAVA uživo u USD je 0.05526 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAVA u USD?
Trenutačna cijena LAVA u USD je $ 0.05526. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lava Network?
Tržišna kapitalizacija za LAVA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAVA?
Količina u optjecaju za LAVA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAVA?
LAVA je postigao ATH cijenu od 0.212118800372206 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAVA?
LAVA je vidio ATL cijenu od 0.03594416552789407 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAVA?
24-satni obujam trgovanja za LAVA je $ 57.94K USD.
Hoće li LAVA još narasti ove godine?
LAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:53:40 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LAVA u USD kalkulator

Iznos

LAVA
LAVA
USD
USD

1 LAVA = 0.05526 USD

Trgujte LAVA

LAVAUSDT
$0.05526
$0.05526$0.05526
-0.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine