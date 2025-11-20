PlaysOut Cijena danas

Trenutačna cijena PlaysOut (PLAY) danas je $ 0.02868, s promjenom od 0.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PLAY u USD je $ 0.02868 po PLAY.

PlaysOut trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PLAY. Tijekom posljednja 24 sata, PLAY trgovao je između $ 0.02861 (niska) i $ 0.0295 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PLAY se kretao -0.49% u posljednjem satu i +16.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 138.42K.

Informacije o tržištu PlaysOut (PLAY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 138.42K$ 138.42K $ 138.42K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.40M$ 143.40M $ 143.40M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javni blockchain BASE

