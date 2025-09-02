Solana (SOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 194.31. Tijekom protekla 24 sata, SOLtrgovalo je između najniže cijene $ 194.21 i najviše cijene $ 204.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOL je $ 294.33494870928604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.505193636791.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOL se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i +3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Solana (SOL)
No.6
$ 105.11B
$ 105.11B$ 105.11B
$ 203.64M
$ 203.64M$ 203.64M
$ 118.29B
$ 118.29B$ 118.29B
540.92M
540.92M 540.92M
--
----
608,758,369.4850214
608,758,369.4850214 608,758,369.4850214
2.88%
2020-03-23 00:00:00
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana je $ 105.11B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 203.64M. Količina u optjecaju SOL je 540.92M, s ukupnom količinom od 608758369.4850214. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.29B.
Solana (SOL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Solana za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -4.0256
-2.03%
30 dana
$ +35.24
+22.15%
60 dana
$ +41.96
+27.54%
90 dana
$ +39.12
+25.20%
Solana promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SOL od $ -4.0256 (-2.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Solana 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +35.24 (+22.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Solana 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOL od $ +41.96 (+27.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Solana 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +39.12 (+25.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solana (SOL)?
Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.
Solana dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solana ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Solana na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solana učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Solana Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Solana (SOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana (SOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana.
Razumijevanje tokenomike Solana (SOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Solana (SOL)
Tražiš kako kupiti Solana? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solana na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.