Solana Cijena(SOL)

$194.28
-2.03%1D
Grafikon aktualnih cijena Solana (SOL)
Solana (SOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.18%

-2.03%

+3.10%

+3.10%

Solana (SOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 194.31. Tijekom protekla 24 sata, SOLtrgovalo je između najniže cijene $ 194.21 i najviše cijene $ 204.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOL je $ 294.33494870928604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.505193636791.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOL se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i +3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana (SOL)

No.6

2.88%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana je $ 105.11B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 203.64M. Količina u optjecaju SOL je 540.92M, s ukupnom količinom od 608758369.4850214. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.29B.

Solana (SOL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solana za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -4.0256-2.03%
30 dana$ +35.24+22.15%
60 dana$ +41.96+27.54%
90 dana$ +39.12+25.20%
Solana promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOL od $ -4.0256 (-2.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solana 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +35.24 (+22.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solana 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOL od $ +41.96 (+27.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solana 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +39.12 (+25.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solana (SOL)?

Pogledajte Solana stranicu Povijest cijena sada.

Što je Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solana ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solana na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solana učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solana (SOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana (SOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana.

Provjerite Solana predviđanje cijene sada!

Solana (SOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solana (SOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Solana (SOL)

Tražiš kako kupiti Solana? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solana na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOL u lokalnim valutama

Solana Resurs

Za dublje razumijevanje Solana, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Solana web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solana

Koliko Solana (SOL) vrijedi danas?
Cijena SOL uživo u USD je 194.31 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOL u USD?
Trenutačna cijena SOL u USD je $ 194.31. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana?
Tržišna kapitalizacija za SOL je $ 105.11B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOL?
Količina u optjecaju za SOL je 540.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOL?
SOL je postigao ATH cijenu od 294.33494870928604 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOL?
SOL je vidio ATL cijenu od 0.505193636791 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOL?
24-satni obujam trgovanja za SOL je $ 203.64M USD.
Hoće li SOL još narasti ove godine?
SOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Solana (SOL) Važna ažuriranja industrije

09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

