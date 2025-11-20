Ai Xovia Cijena danas

Trenutačna cijena Ai Xovia (AIX) danas je $ 1.34155, s promjenom od 4.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIX u USD je $ 1.34155 po AIX.

Ai Xovia trenutačno je na #3481 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AIX. Tijekom posljednja 24 sata, AIX trgovao je između $ 1.243479 (niska) i $ 1.570115 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 51.257963, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2.6605668343705937.

U kratkoročnim performansama, AIX se kretao +3.15% u posljednjem satu i -26.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.31M.

Informacije o tržištu Ai Xovia (AIX)

Poredak No.3481 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.16M$ 134.16M $ 134.16M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ai Xovia je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.31M. Količina u optjecaju AIX je --, s ukupnom količinom od 99999989.148041565. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.16M.