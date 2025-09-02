Više o TON

TONCOIN Logotip

TONCOIN Cijena(TON)

1 TON u USD cijena uživo:

-0.38%1D
Grafikon aktualnih cijena TONCOIN (TON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:55:32 (UTC+8)

TONCOIN (TON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.06%

-0.38%

-1.12%

-1.12%

TONCOIN (TON) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.093. Tijekom protekla 24 sata, TONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.081 i najviše cijene $ 3.177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TON je $ 8.235022765920782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.39061681567469.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TON se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TONCOIN (TON)

No.22

0.21%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija TONCOIN je $ 7.94B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.62M. Količina u optjecaju TON je 2.57B, s ukupnom količinom od 5139331902.920406. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.90B.

TONCOIN (TON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TONCOIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0118-0.38%
30 dana$ -0.466-13.10%
60 dana$ +0.241+8.45%
90 dana$ -0.088-2.77%
TONCOIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TON od $ -0.0118 (-0.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TONCOIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.466 (-13.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TONCOIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TON od $ +0.241 (+8.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TONCOIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.088 (-2.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TONCOIN (TON)?

Pogledajte TONCOIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je TONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

TONCOIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TONCOIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TONCOIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TONCOIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TONCOIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TONCOIN (TON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TONCOIN (TON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TONCOIN.

Provjerite TONCOIN predviđanje cijene sada!

TONCOIN (TON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TONCOIN (TON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TONCOIN (TON)

Tražiš kako kupiti TONCOIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TONCOIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TON u lokalnim valutama

1 TONCOIN(TON) u VND
81,392.295
1 TONCOIN(TON) u AUD
A$4.70136
1 TONCOIN(TON) u GBP
2.25789
1 TONCOIN(TON) u EUR
2.62905
1 TONCOIN(TON) u USD
$3.093
1 TONCOIN(TON) u MYR
RM13.05246
1 TONCOIN(TON) u TRY
127.24602
1 TONCOIN(TON) u JPY
¥454.671
1 TONCOIN(TON) u ARS
ARS$4,260.32913
1 TONCOIN(TON) u RUB
249.20301
1 TONCOIN(TON) u INR
272.184
1 TONCOIN(TON) u IDR
Rp50,704.90992
1 TONCOIN(TON) u KRW
4,313.8071
1 TONCOIN(TON) u PHP
176.67216
1 TONCOIN(TON) u EGP
￡E.150.10329
1 TONCOIN(TON) u BRL
R$16.82592
1 TONCOIN(TON) u CAD
C$4.23741
1 TONCOIN(TON) u BDT
375.89229
1 TONCOIN(TON) u NGN
4,736.58927
1 TONCOIN(TON) u COP
$12,421.67358
1 TONCOIN(TON) u ZAR
R.54.46773
1 TONCOIN(TON) u UAH
127.95741
1 TONCOIN(TON) u VES
Bs451.578
1 TONCOIN(TON) u CLP
$3,000.21
1 TONCOIN(TON) u PKR
Rs876.43248
1 TONCOIN(TON) u KZT
1,664.68353
1 TONCOIN(TON) u THB
฿99.9039
1 TONCOIN(TON) u TWD
NT$94.73859
1 TONCOIN(TON) u AED
د.إ11.35131
1 TONCOIN(TON) u CHF
Fr2.4744
1 TONCOIN(TON) u HKD
HK$24.09447
1 TONCOIN(TON) u AMD
֏1,182.33018
1 TONCOIN(TON) u MAD
.د.م27.77514
1 TONCOIN(TON) u MXN
$57.68445
1 TONCOIN(TON) u SAR
ريال11.59875
1 TONCOIN(TON) u PLN
11.22759
1 TONCOIN(TON) u RON
лв13.39269
1 TONCOIN(TON) u SEK
kr29.04327
1 TONCOIN(TON) u BGN
лв5.16531
1 TONCOIN(TON) u HUF
Ft1,043.51634
1 TONCOIN(TON) u CZK
64.48905
1 TONCOIN(TON) u KWD
د.ك0.943365
1 TONCOIN(TON) u ILS
10.36155
1 TONCOIN(TON) u AOA
Kz2,819.48601
1 TONCOIN(TON) u BHD
.د.ب1.162968
1 TONCOIN(TON) u BMD
$3.093
1 TONCOIN(TON) u DKK
kr19.70241
1 TONCOIN(TON) u HNL
L80.91288
1 TONCOIN(TON) u MUR
141.6594
1 TONCOIN(TON) u NAD
$54.31308
1 TONCOIN(TON) u NOK
kr30.89907
1 TONCOIN(TON) u NZD
$5.22717
1 TONCOIN(TON) u PAB
B/.3.093
1 TONCOIN(TON) u PGK
K13.08339
1 TONCOIN(TON) u QAR
ر.ق11.25852
1 TONCOIN(TON) u RSD
дин.309.48558

TONCOIN Resurs

Za dublje razumijevanje TONCOIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TONCOIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TONCOIN

Koliko TONCOIN (TON) vrijedi danas?
Cijena TON uživo u USD je 3.093 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TON u USD?
Trenutačna cijena TON u USD je $ 3.093. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TONCOIN?
Tržišna kapitalizacija za TON je $ 7.94B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TON?
Količina u optjecaju za TON je 2.57B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TON?
TON je postigao ATH cijenu od 8.235022765920782 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TON?
TON je vidio ATL cijenu od 0.39061681567469 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TON?
24-satni obujam trgovanja za TON je $ 10.62M USD.
Hoće li TON još narasti ove godine?
TON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:55:32 (UTC+8)

