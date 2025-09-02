Više o USDC

USDCoin Logotip

USDCoin Cijena(USDC)

1 USDC u USD cijena uživo:

$0.9998
$0.9998$0.9998
-0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena USDCoin (USDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:00:17 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24-satna najniža cijena
$ 1
$ 1$ 1
24-satna najviša cijena

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1
$ 1$ 1

$ 2.349556378332484
$ 2.349556378332484$ 2.349556378332484

$ 0.8774
$ 0.8774$ 0.8774

-0.02%

-0.01%

0.00%

0.00%

USDCoin (USDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9998. Tijekom protekla 24 sata, USDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9997 i najviše cijene $ 1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDC je $ 2.349556378332484, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8774.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDCoin (USDC)

No.7

$ 71.55B
$ 71.55B$ 71.55B

$ 134.13M
$ 134.13M$ 134.13M

$ 71.55B
$ 71.55B$ 71.55B

71.56B
71.56B 71.56B

71,561,902,730.87206
71,561,902,730.87206 71,561,902,730.87206

1.90%

2018-09-30 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDCoin je $ 71.55B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 134.13M. Količina u optjecaju USDC je 71.56B, s ukupnom količinom od 71561902730.87206. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.55B.

USDCoin (USDC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena USDCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001-0.01%
30 dana$ -0.0004-0.04%
60 dana$ +0.0002+0.02%
90 dana$ +0.0006+0.06%
USDCoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USDC od $ -0.0001 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

USDCoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004 (-0.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

USDCoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDC od $ +0.0002 (+0.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

USDCoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0006 (+0.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena USDCoin (USDC)?

Pogledajte USDCoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje USDCoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti USDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o USDCoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje USDCoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

USDCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USDCoin (USDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USDCoin (USDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USDCoin.

Provjerite USDCoin predviđanje cijene sada!

USDCoin (USDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USDCoin (USDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti USDCoin (USDC)

Tražiš kako kupiti USDCoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti USDCoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

USDC u lokalnim valutama

1 USDCoin(USDC) u VND
26,309.737
1 USDCoin(USDC) u AUD
A$1.519696
1 USDCoin(USDC) u GBP
0.729854
1 USDCoin(USDC) u EUR
0.84983
1 USDCoin(USDC) u USD
$0.9998
1 USDCoin(USDC) u MYR
RM4.219156
1 USDCoin(USDC) u TRY
41.131772
1 USDCoin(USDC) u JPY
¥146.9706
1 USDCoin(USDC) u ARS
ARS$1,377.134518
1 USDCoin(USDC) u RUB
80.553886
1 USDCoin(USDC) u INR
87.9824
1 USDCoin(USDC) u IDR
Rp16,390.161312
1 USDCoin(USDC) u KRW
1,394.42106
1 USDCoin(USDC) u PHP
57.108576
1 USDCoin(USDC) u EGP
￡E.48.520294
1 USDCoin(USDC) u BRL
R$5.438912
1 USDCoin(USDC) u CAD
C$1.369726
1 USDCoin(USDC) u BDT
121.505694
1 USDCoin(USDC) u NGN
1,531.083722
1 USDCoin(USDC) u COP
$4,015.256788
1 USDCoin(USDC) u ZAR
R.17.606478
1 USDCoin(USDC) u UAH
41.361726
1 USDCoin(USDC) u VES
Bs145.9708
1 USDCoin(USDC) u CLP
$969.806
1 USDCoin(USDC) u PKR
Rs283.303328
1 USDCoin(USDC) u KZT
538.102358
1 USDCoin(USDC) u THB
฿32.29354
1 USDCoin(USDC) u TWD
NT$30.623874
1 USDCoin(USDC) u AED
د.إ3.669266
1 USDCoin(USDC) u CHF
Fr0.79984
1 USDCoin(USDC) u HKD
HK$7.788442
1 USDCoin(USDC) u AMD
֏382.183548
1 USDCoin(USDC) u MAD
.د.م8.978204
1 USDCoin(USDC) u MXN
$18.64627
1 USDCoin(USDC) u SAR
ريال3.74925
1 USDCoin(USDC) u PLN
3.629274
1 USDCoin(USDC) u RON
лв4.329134
1 USDCoin(USDC) u SEK
kr9.388122
1 USDCoin(USDC) u BGN
лв1.669666
1 USDCoin(USDC) u HUF
Ft337.312524
1 USDCoin(USDC) u CZK
20.84583
1 USDCoin(USDC) u KWD
د.ك0.304939
1 USDCoin(USDC) u ILS
3.34933
1 USDCoin(USDC) u AOA
Kz911.387686
1 USDCoin(USDC) u BHD
.د.ب0.3759248
1 USDCoin(USDC) u BMD
$0.9998
1 USDCoin(USDC) u DKK
kr6.368726
1 USDCoin(USDC) u HNL
L26.154768
1 USDCoin(USDC) u MUR
45.79084
1 USDCoin(USDC) u NAD
$17.556488
1 USDCoin(USDC) u NOK
kr9.988002
1 USDCoin(USDC) u NZD
$1.689662
1 USDCoin(USDC) u PAB
B/.0.9998
1 USDCoin(USDC) u PGK
K4.229154
1 USDCoin(USDC) u QAR
ر.ق3.639272
1 USDCoin(USDC) u RSD
дин.100.039988

USDCoin Resurs

Za dublje razumijevanje USDCoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena USDCoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USDCoin

Koliko USDCoin (USDC) vrijedi danas?
Cijena USDC uživo u USD je 0.9998 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDC u USD?
Trenutačna cijena USDC u USD je $ 0.9998. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USDCoin?
Tržišna kapitalizacija za USDC je $ 71.55B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDC?
Količina u optjecaju za USDC je 71.56B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDC?
USDC je postigao ATH cijenu od 2.349556378332484 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDC?
USDC je vidio ATL cijenu od 0.8774 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDC?
24-satni obujam trgovanja za USDC je $ 134.13M USD.
Hoće li USDC još narasti ove godine?
USDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:00:17 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

