Lava Network (LAVA) Informacije Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Službena web stranica: https://www.lavanet.xyz/ Bijela knjiga: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Istraživač blokova: https://lava.explorers.guru/ Kupi LAVA odmah!

Lava Network (LAVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lava Network (LAVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 974.46M $ 974.46M $ 974.46M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.81M $ 54.81M $ 54.81M Povijesni maksimum: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Povijesni minimum: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 Trenutna cijena: $ 0.05481 $ 0.05481 $ 0.05481 Saznajte više o cijeni Lava Network (LAVA)

Lava Network (LAVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lava Network (LAVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAVA tokena, istražite LAVA cijenu tokena uživo!

Lava Network (LAVA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LAVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LAVA povijest cijena odmah!

LAVA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LAVA? Naša LAVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LAVA predviđanje cijene tokena odmah!

