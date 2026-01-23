Naoris Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Naoris Protocol (NAORIS) danas je $ 0.02838, s promjenom od 10.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NAORIS u USD je $ 0.02838 po NAORIS.

Naoris Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NAORIS. Tijekom posljednja 24 sata, NAORIS trgovao je između $ 0.02709 (niska) i $ 0.03505 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NAORIS se kretao +0.70% u posljednjem satu i -9.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 715.67K.

Informacije o tržištu Naoris Protocol (NAORIS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 715.67K$ 715.67K $ 715.67K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.52M$ 113.52M $ 113.52M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Ukupna količina 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Naoris Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 715.67K. Količina u optjecaju NAORIS je --, s ukupnom količinom od 4000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.52M.