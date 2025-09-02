Više o GUI

Gui Inu Logotip

Gui Inu Cijena(GUI)

1 GUI u USD cijena uživo:

$0.00000276
$0.00000276$0.00000276
-2.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gui Inu (GUI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:46:06 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269
24-satna najniža cijena
$ 0.00000296
$ 0.00000296$ 0.00000296
24-satna najviša cijena

$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269

$ 0.00000296
$ 0.00000296$ 0.00000296

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.000002641105145751
$ 0.000002641105145751$ 0.000002641105145751

-0.37%

-2.12%

+2.61%

+2.61%

Gui Inu (GUI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000275. Tijekom protekla 24 sata, GUItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000269 i najviše cijene $ 0.00000296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUI je $ 0.000579846469264794, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002641105145751.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUI se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i +2.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gui Inu (GUI)

No.1936

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 149.56K
$ 149.56K$ 149.56K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gui Inu je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.56K. Količina u optjecaju GUI je 555.90B, s ukupnom količinom od 777777777776.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.14M.

Gui Inu (GUI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gui Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000598-2.12%
30 dana$ -0.00000069-20.06%
60 dana$ -0.00000187-40.48%
90 dana$ -0.00000281-50.54%
Gui Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GUI od $ -0.0000000598 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gui Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000069 (-20.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gui Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GUI od $ -0.00000187 (-40.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gui Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000281 (-50.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gui Inu (GUI)?

Pogledajte Gui Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gui Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GUI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gui Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gui Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gui Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gui Inu (GUI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gui Inu (GUI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gui Inu.

Provjerite Gui Inu predviđanje cijene sada!

Gui Inu (GUI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gui Inu (GUI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gui Inu (GUI)

Tražiš kako kupiti Gui Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gui Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GUI u lokalnim valutama

1 Gui Inu(GUI) u VND
0.07236625
1 Gui Inu(GUI) u AUD
A$0.00000418
1 Gui Inu(GUI) u GBP
0.0000020075
1 Gui Inu(GUI) u EUR
0.0000023375
1 Gui Inu(GUI) u USD
$0.00000275
1 Gui Inu(GUI) u MYR
RM0.000011605
1 Gui Inu(GUI) u TRY
0.0001131625
1 Gui Inu(GUI) u JPY
¥0.00040425
1 Gui Inu(GUI) u ARS
ARS$0.0037878775
1 Gui Inu(GUI) u RUB
0.00022154
1 Gui Inu(GUI) u INR
0.000242055
1 Gui Inu(GUI) u IDR
Rp0.04508196
1 Gui Inu(GUI) u KRW
0.003835425
1 Gui Inu(GUI) u PHP
0.0001571075
1 Gui Inu(GUI) u EGP
￡E.0.0001334575
1 Gui Inu(GUI) u BRL
R$0.0000149325
1 Gui Inu(GUI) u CAD
C$0.0000037675
1 Gui Inu(GUI) u BDT
0.0003342075
1 Gui Inu(GUI) u NGN
0.0042113225
1 Gui Inu(GUI) u COP
$0.011044165
1 Gui Inu(GUI) u ZAR
R.0.0000484
1 Gui Inu(GUI) u UAH
0.0001139325
1 Gui Inu(GUI) u VES
Bs0.0004015
1 Gui Inu(GUI) u CLP
$0.002662
1 Gui Inu(GUI) u PKR
Rs0.00078034
1 Gui Inu(GUI) u KZT
0.00148247
1 Gui Inu(GUI) u THB
฿0.0000887975
1 Gui Inu(GUI) u TWD
NT$0.00008426
1 Gui Inu(GUI) u AED
د.إ0.0000100925
1 Gui Inu(GUI) u CHF
Fr0.0000022
1 Gui Inu(GUI) u HKD
HK$0.0000214225
1 Gui Inu(GUI) u AMD
֏0.001051215
1 Gui Inu(GUI) u MAD
.د.م0.000024695
1 Gui Inu(GUI) u MXN
$0.0000512875
1 Gui Inu(GUI) u SAR
ريال0.0000103125
1 Gui Inu(GUI) u PLN
0.00001001
1 Gui Inu(GUI) u RON
лв0.0000119075
1 Gui Inu(GUI) u SEK
kr0.0000258225
1 Gui Inu(GUI) u BGN
лв0.0000045925
1 Gui Inu(GUI) u HUF
Ft0.0009284
1 Gui Inu(GUI) u CZK
0.000057365
1 Gui Inu(GUI) u KWD
د.ك0.00000083875
1 Gui Inu(GUI) u ILS
0.0000092125
1 Gui Inu(GUI) u AOA
Kz0.0025068175
1 Gui Inu(GUI) u BHD
.د.ب0.00000103675
1 Gui Inu(GUI) u BMD
$0.00000275
1 Gui Inu(GUI) u DKK
kr0.0000175175
1 Gui Inu(GUI) u HNL
L0.00007205
1 Gui Inu(GUI) u MUR
0.00012595
1 Gui Inu(GUI) u NAD
$0.0000483725
1 Gui Inu(GUI) u NOK
kr0.0000274725
1 Gui Inu(GUI) u NZD
$0.0000046475
1 Gui Inu(GUI) u PAB
B/.0.00000275
1 Gui Inu(GUI) u PGK
K0.0000116325
1 Gui Inu(GUI) u QAR
ر.ق0.00001001
1 Gui Inu(GUI) u RSD
дин.0.00027522

Gui Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Gui Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gui Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gui Inu

Koliko Gui Inu (GUI) vrijedi danas?
Cijena GUI uživo u USD je 0.00000275 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GUI u USD?
Trenutačna cijena GUI u USD je $ 0.00000275. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gui Inu?
Tržišna kapitalizacija za GUI je $ 1.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GUI?
Količina u optjecaju za GUI je 555.90B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUI?
GUI je postigao ATH cijenu od 0.000579846469264794 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUI?
GUI je vidio ATL cijenu od 0.000002641105145751 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GUI?
24-satni obujam trgovanja za GUI je $ 149.56K USD.
Hoće li GUI još narasti ove godine?
GUI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:46:06 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

