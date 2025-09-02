Gui Inu (GUI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000275. Tijekom protekla 24 sata, GUItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000269 i najviše cijene $ 0.00000296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUI je $ 0.000579846469264794, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002641105145751.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUI se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i +2.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Gui Inu (GUI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gui Inu je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.56K. Količina u optjecaju GUI je 555.90B, s ukupnom količinom od 777777777776.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.14M.
Gui Inu (GUI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Gui Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000000598
-2.12%
30 dana
$ -0.00000069
-20.06%
60 dana
$ -0.00000187
-40.48%
90 dana
$ -0.00000281
-50.54%
Gui Inu promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GUI od $ -0.0000000598 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Gui Inu 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000069 (-20.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Gui Inu 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GUI od $ -0.00000187 (-40.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gui Inu 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000281 (-50.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gui Inu (GUI)?
Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.
Gui Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gui Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GUI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Gui Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gui Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike Gui Inu (GUI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.