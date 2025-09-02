Što je Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zcash (ZEC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zcash (ZEC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zcash.

Zcash (ZEC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zcash (ZEC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Zcash (ZEC)

Zcash Resurs

Za dublje razumijevanje Zcash, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zcash Koliko Zcash (ZEC) vrijedi danas? Cijena ZEC uživo u USD je 40.34 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ZEC u USD? $ 40.34 . Provjerite Trenutačna cijena ZEC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Zcash? Tržišna kapitalizacija za ZEC je $ 653.31M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ZEC? Količina u optjecaju za ZEC je 16.20M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZEC? ZEC je postigao ATH cijenu od 5,941.7998046875 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZEC? ZEC je vidio ATL cijenu od 15.96914388442235 USD . Koliki je obujam trgovanja za ZEC? 24-satni obujam trgovanja za ZEC je $ 1.24M USD . Hoće li ZEC još narasti ove godine? ZEC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZEC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

