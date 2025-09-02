Više o ZEC

Zcash Logotip

Zcash Cijena(ZEC)

1 ZEC u USD cijena uživo:

$40.33
+2.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Zcash (ZEC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:39:46 (UTC+8)

Zcash (ZEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 37.56
24-satna najniža cijena
$ 41.15
24-satna najviša cijena

$ 37.56
$ 41.15
$ 5,941.7998046875
$ 15.96914388442235
+1.17%

+2.46%

+2.33%

+2.33%

Zcash (ZEC) cijena u stvarnom vremenu je $ 40.34. Tijekom protekla 24 sata, ZECtrgovalo je između najniže cijene $ 37.56 i najviše cijene $ 41.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEC je $ 5,941.7998046875, dok je najniža cijena svih vremena $ 15.96914388442235.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEC se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, +2.46% u posljednjih 24 sata i +2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zcash (ZEC)

No.106

$ 653.31M
$ 1.24M
$ 847.14M
16.20M
21,000,000
16,195,050.2905448
77.11%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zcash je $ 653.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.24M. Količina u optjecaju ZEC je 16.20M, s ukupnom količinom od 16195050.2905448. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 847.14M.

Zcash (ZEC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Zcash za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.9683+2.46%
30 dana$ +4.58+12.80%
60 dana$ -0.57-1.40%
90 dana$ -12.91-24.25%
Zcash promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZEC od $ +0.9683 (+2.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Zcash 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +4.58 (+12.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Zcash 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZEC od $ -0.57 (-1.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Zcash 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -12.91 (-24.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zcash (ZEC)?

Pogledajte Zcash stranicu Povijest cijena sada.

Što je Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zcash ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZEC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Zcash na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zcash učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Zcash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zcash (ZEC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zcash (ZEC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zcash.

Provjerite Zcash predviđanje cijene sada!

Zcash (ZEC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zcash (ZEC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Zcash (ZEC)

Tražiš kako kupiti Zcash? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zcash na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZEC u lokalnim valutama

1 Zcash(ZEC) u VND
1,061,547.1
1 Zcash(ZEC) u AUD
A$61.3168
1 Zcash(ZEC) u GBP
29.4482
1 Zcash(ZEC) u EUR
34.289
1 Zcash(ZEC) u USD
$40.34
1 Zcash(ZEC) u MYR
RM170.2348
1 Zcash(ZEC) u TRY
1,659.5876
1 Zcash(ZEC) u JPY
¥5,929.98
1 Zcash(ZEC) u ARS
ARS$55,564.7194
1 Zcash(ZEC) u RUB
3,250.1938
1 Zcash(ZEC) u INR
3,555.5676
1 Zcash(ZEC) u IDR
Rp661,311.3696
1 Zcash(ZEC) u KRW
56,105.6788
1 Zcash(ZEC) u PHP
2,308.2548
1 Zcash(ZEC) u EGP
￡E.1,957.7002
1 Zcash(ZEC) u BRL
R$219.0462
1 Zcash(ZEC) u CAD
C$55.2658
1 Zcash(ZEC) u BDT
4,911.395
1 Zcash(ZEC) u NGN
61,871.0716
1 Zcash(ZEC) u COP
$162,660.965
1 Zcash(ZEC) u ZAR
R.710.3874
1 Zcash(ZEC) u UAH
1,672.093
1 Zcash(ZEC) u VES
Bs5,889.64
1 Zcash(ZEC) u CLP
$39,049.12
1 Zcash(ZEC) u PKR
Rs11,450.1056
1 Zcash(ZEC) u KZT
21,758.1858
1 Zcash(ZEC) u THB
฿1,301.7718
1 Zcash(ZEC) u TWD
NT$1,236.0176
1 Zcash(ZEC) u AED
د.إ148.0478
1 Zcash(ZEC) u CHF
Fr32.272
1 Zcash(ZEC) u HKD
HK$314.2486
1 Zcash(ZEC) u AMD
֏15,432.067
1 Zcash(ZEC) u MAD
.د.م363.06
1 Zcash(ZEC) u MXN
$752.7444
1 Zcash(ZEC) u SAR
ريال151.275
1 Zcash(ZEC) u PLN
146.8376
1 Zcash(ZEC) u RON
лв174.6722
1 Zcash(ZEC) u SEK
kr379.5994
1 Zcash(ZEC) u BGN
лв67.3678
1 Zcash(ZEC) u HUF
Ft13,632.903
1 Zcash(ZEC) u CZK
842.2992
1 Zcash(ZEC) u KWD
د.ك12.3037
1 Zcash(ZEC) u ILS
135.139
1 Zcash(ZEC) u AOA
Kz36,772.7338
1 Zcash(ZEC) u BHD
.د.ب15.20818
1 Zcash(ZEC) u BMD
$40.34
1 Zcash(ZEC) u DKK
kr257.3692
1 Zcash(ZEC) u HNL
L1,057.3114
1 Zcash(ZEC) u MUR
1,847.572
1 Zcash(ZEC) u NAD
$709.984
1 Zcash(ZEC) u NOK
kr403.4
1 Zcash(ZEC) u NZD
$68.1746
1 Zcash(ZEC) u PAB
B/.40.34
1 Zcash(ZEC) u PGK
K170.6382
1 Zcash(ZEC) u QAR
ر.ق147.241
1 Zcash(ZEC) u RSD
дин.4,041.6646

Zcash Resurs

Za dublje razumijevanje Zcash, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Zcash web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zcash

Koliko Zcash (ZEC) vrijedi danas?
Cijena ZEC uživo u USD je 40.34 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZEC u USD?
Trenutačna cijena ZEC u USD je $ 40.34. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zcash?
Tržišna kapitalizacija za ZEC je $ 653.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZEC?
Količina u optjecaju za ZEC je 16.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZEC?
ZEC je postigao ATH cijenu od 5,941.7998046875 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZEC?
ZEC je vidio ATL cijenu od 15.96914388442235 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZEC?
24-satni obujam trgovanja za ZEC je $ 1.24M USD.
Hoće li ZEC još narasti ove godine?
ZEC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZEC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Zcash (ZEC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

