Bitlight Labs Cijena danas

Trenutačna cijena Bitlight Labs (LIGHT) danas je $ 1.5299, s promjenom od 3.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIGHT u USD je $ 1.5299 po LIGHT.

Bitlight Labs trenutačno je na #372 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 65.87M, s količinom u optjecaju od 43.06M LIGHT. Tijekom posljednja 24 sata, LIGHT trgovao je između $ 1.5262 (niska) i $ 1.6567 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.619557835411834, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.5392876430024418.

U kratkoročnim performansama, LIGHT se kretao -3.07% u posljednjem satu i +5.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 148.72K.

Informacije o tržištu Bitlight Labs (LIGHT)

Poredak No.372 Tržišna kapitalizacija $ 65.87M$ 65.87M $ 65.87M Obujam (24 sata) $ 148.72K$ 148.72K $ 148.72K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 642.56M$ 642.56M $ 642.56M Količina u optjecaju 43.06M 43.06M 43.06M Maksimalna količina 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Ukupna količina 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Stopa optjecaja 10.25% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitlight Labs je $ 65.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 148.72K. Količina u optjecaju LIGHT je 43.06M, s ukupnom količinom od 420000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 642.56M.