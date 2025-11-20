Truvia Cijena danas

Trenutačna cijena Truvia (TRUVIA) danas je $ 0.0000000256, s promjenom od 14.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRUVIA u USD je $ 0.0000000256 po TRUVIA.

Truvia trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TRUVIA. Tijekom posljednja 24 sata, TRUVIA trgovao je između $ 0.0000000206 (niska) i $ 0.0000000342 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TRUVIA se kretao +7.56% u posljednjem satu i +0.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 28.57K.

Informacije o tržištu Truvia (TRUVIA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Truvia je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 28.57K. Količina u optjecaju TRUVIA je --, s ukupnom količinom od 210000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.38K.