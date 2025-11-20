HODL Cijena danas

Trenutačna cijena HODL (HODL) danas je $ 0.0000000001103, s promjenom od 26.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HODL u USD je $ 0.0000000001103 po HODL.

HODL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- HODL. Tijekom posljednja 24 sata, HODL trgovao je između $ 0.0000000001102 (niska) i $ 0.0000000003916 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, HODL se kretao -24.66% u posljednjem satu i -99.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.49K.

Informacije o tržištu HODL (HODL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.30M$ 110.30M $ 110.30M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Javni blockchain ARB

