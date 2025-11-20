Nexsay Cijena danas

Trenutačna cijena Nexsay (NEXSAY) danas je $ 0.0000002548, s promjenom od 26.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEXSAY u USD je $ 0.0000002548 po NEXSAY.

Nexsay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NEXSAY. Tijekom posljednja 24 sata, NEXSAY trgovao je između $ 0.0000001869 (niska) i $ 0.0000002599 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NEXSAY se kretao +5.11% u posljednjem satu i -34.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 235.37K.

Informacije o tržištu Nexsay (NEXSAY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 235.37K$ 235.37K $ 235.37K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.48K$ 25.48K $ 25.48K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexsay je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 235.37K. Količina u optjecaju NEXSAY je --, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.48K.