River Cijena danas

Trenutačna cijena River (RIVER) danas je $ 3.5617, s promjenom od 5.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RIVER u USD je $ 3.5617 po RIVER.

River trenutačno je na #348 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 69.81M, s količinom u optjecaju od 19.60M RIVER. Tijekom posljednja 24 sata, RIVER trgovao je između $ 3.5201 (niska) i $ 4.2452 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 10.246419991222751, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.137662800262792.

U kratkoročnim performansama, RIVER se kretao -1.45% u posljednjem satu i -50.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 215.93K.

Informacije o tržištu River (RIVER)

Poredak No.348 Tržišna kapitalizacija $ 69.81M$ 69.81M $ 69.81M Obujam (24 sata) $ 215.93K$ 215.93K $ 215.93K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 356.17M$ 356.17M $ 356.17M Količina u optjecaju 19.60M 19.60M 19.60M Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 19.60% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija River je $ 69.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 215.93K. Količina u optjecaju RIVER je 19.60M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 356.17M.