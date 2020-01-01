Gui Inu (GUI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gui Inu (GUI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gui Inu (GUI) Informacije Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Službena web stranica: http://guiinu.com/ Bijela knjiga: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Istraživač blokova: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Kupi GUI odmah!

Gui Inu (GUI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gui Inu (GUI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Ukupna količina: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Količina u optjecaju: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Povijesni maksimum: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Povijesni minimum: $ 0.000002641105145751 $ 0.000002641105145751 $ 0.000002641105145751 Trenutna cijena: $ 0.00000306 $ 0.00000306 $ 0.00000306 Saznajte više o cijeni Gui Inu (GUI)

Gui Inu (GUI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gui Inu (GUI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GUI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GUI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GUI tokena, istražite GUI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GUI Jeste li zainteresirani za dodavanje Gui Inu (GUI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GUI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GUI na MEXC-u odmah!

Gui Inu (GUI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GUI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GUI povijest cijena odmah!

GUI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GUI? Naša GUI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GUI predviđanje cijene tokena odmah!

