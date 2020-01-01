Gui Inu (GUI) Tokenomika

Gui Inu (GUI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gui Inu (GUI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Gui Inu (GUI) Informacije

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Službena web stranica:
http://guiinu.com/
Bijela knjiga:
https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d
Istraživač blokova:
https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI

Gui Inu (GUI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gui Inu (GUI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Ukupna količina:
$ 777.78B
$ 777.78B$ 777.78B
Količina u optjecaju:
$ 555.90B
$ 555.90B$ 555.90B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M
Povijesni maksimum:
$ 0.0001084
$ 0.0001084$ 0.0001084
Povijesni minimum:
$ 0.000002641105145751
$ 0.000002641105145751$ 0.000002641105145751
Trenutna cijena:
$ 0.00000306
$ 0.00000306$ 0.00000306

Gui Inu (GUI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gui Inu (GUI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GUI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GUI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GUI tokena, istražite GUI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GUI

Jeste li zainteresirani za dodavanje Gui Inu (GUI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GUI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Gui Inu (GUI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena GUI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GUI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GUI? Naša GUI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.