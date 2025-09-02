Više o ETC

ETC Informacije o cijeni

ETC Bijela knjiga

ETC Službena web stranica

ETC Tokenomija

ETC Prognoza cijena

ETC Povijest

Vodič za kupnju ETC

Konverter ETC u fiducijarnu valutu

ETC Spot trgovanje

ETC Coin-M terminski ugovori

ETC USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ethereum Classic Logotip

Ethereum Classic Cijena(ETC)

1 ETC u USD cijena uživo:

$20.19
$20.19$20.19
-1.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethereum Classic (ETC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:33:52 (UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 20.12
$ 20.12$ 20.12
24-satna najniža cijena
$ 21.36
$ 21.36$ 21.36
24-satna najviša cijena

$ 20.12
$ 20.12$ 20.12

$ 21.36
$ 21.36$ 21.36

$ 176.15769168
$ 176.15769168$ 176.15769168

$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114$ 0.45244601368904114

-1.61%

-1.70%

-3.77%

-3.77%

Ethereum Classic (ETC) cijena u stvarnom vremenu je $ 20.2. Tijekom protekla 24 sata, ETCtrgovalo je između najniže cijene $ 20.12 i najviše cijene $ 21.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETC je $ 176.15769168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.45244601368904114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETC se promijenio za -1.61% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethereum Classic (ETC)

No.34

$ 3.10B
$ 3.10B$ 3.10B

$ 8.83M
$ 8.83M$ 8.83M

$ 4.26B
$ 4.26B$ 4.26B

153.34M
153.34M 153.34M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

72.77%

0.08%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

ETC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethereum Classic je $ 3.10B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.83M. Količina u optjecaju ETC je 153.34M, s ukupnom količinom od 210700000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26B.

Ethereum Classic (ETC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ethereum Classic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.3492-1.70%
30 dana$ +0.87+4.50%
60 dana$ +3.22+18.96%
90 dana$ +2.64+15.03%
Ethereum Classic promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ETC od $ -0.3492 (-1.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ethereum Classic 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.87 (+4.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ethereum Classic 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ETC od $ +3.22 (+18.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ethereum Classic 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +2.64 (+15.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ethereum Classic (ETC)?

Pogledajte Ethereum Classic stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ethereum Classic ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ETC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ethereum Classic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ethereum Classic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ethereum Classic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethereum Classic (ETC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethereum Classic (ETC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethereum Classic.

Provjerite Ethereum Classic predviđanje cijene sada!

Ethereum Classic (ETC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethereum Classic (ETC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ethereum Classic (ETC)

Tražiš kako kupiti Ethereum Classic? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ethereum Classic na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ETC u lokalnim valutama

1 Ethereum Classic(ETC) u VND
531,563
1 Ethereum Classic(ETC) u AUD
A$30.704
1 Ethereum Classic(ETC) u GBP
14.746
1 Ethereum Classic(ETC) u EUR
17.17
1 Ethereum Classic(ETC) u USD
$20.2
1 Ethereum Classic(ETC) u MYR
RM85.244
1 Ethereum Classic(ETC) u TRY
830.624
1 Ethereum Classic(ETC) u JPY
¥2,969.4
1 Ethereum Classic(ETC) u ARS
ARS$27,823.682
1 Ethereum Classic(ETC) u RUB
1,627.312
1 Ethereum Classic(ETC) u INR
1,777.6
1 Ethereum Classic(ETC) u IDR
Rp331,147.488
1 Ethereum Classic(ETC) u KRW
28,133.55
1 Ethereum Classic(ETC) u PHP
1,153.824
1 Ethereum Classic(ETC) u EGP
￡E.980.306
1 Ethereum Classic(ETC) u BRL
R$109.686
1 Ethereum Classic(ETC) u CAD
C$27.674
1 Ethereum Classic(ETC) u BDT
2,454.906
1 Ethereum Classic(ETC) u NGN
30,886.81
1 Ethereum Classic(ETC) u COP
$81,124.412
1 Ethereum Classic(ETC) u ZAR
R.355.52
1 Ethereum Classic(ETC) u UAH
835.674
1 Ethereum Classic(ETC) u VES
Bs2,949.2
1 Ethereum Classic(ETC) u CLP
$19,594
1 Ethereum Classic(ETC) u PKR
Rs5,723.872
1 Ethereum Classic(ETC) u KZT
10,871.842
1 Ethereum Classic(ETC) u THB
฿652.662
1 Ethereum Classic(ETC) u TWD
NT$618.524
1 Ethereum Classic(ETC) u AED
د.إ74.134
1 Ethereum Classic(ETC) u CHF
Fr16.16
1 Ethereum Classic(ETC) u HKD
HK$157.358
1 Ethereum Classic(ETC) u AMD
֏7,721.652
1 Ethereum Classic(ETC) u MAD
.د.م181.396
1 Ethereum Classic(ETC) u MXN
$376.528
1 Ethereum Classic(ETC) u SAR
ريال75.75
1 Ethereum Classic(ETC) u PLN
73.326
1 Ethereum Classic(ETC) u RON
лв87.466
1 Ethereum Classic(ETC) u SEK
kr189.678
1 Ethereum Classic(ETC) u BGN
лв33.734
1 Ethereum Classic(ETC) u HUF
Ft6,817.298
1 Ethereum Classic(ETC) u CZK
421.17
1 Ethereum Classic(ETC) u KWD
د.ك6.161
1 Ethereum Classic(ETC) u ILS
67.67
1 Ethereum Classic(ETC) u AOA
Kz18,413.714
1 Ethereum Classic(ETC) u BHD
.د.ب7.5952
1 Ethereum Classic(ETC) u BMD
$20.2
1 Ethereum Classic(ETC) u DKK
kr128.674
1 Ethereum Classic(ETC) u HNL
L528.432
1 Ethereum Classic(ETC) u MUR
925.16
1 Ethereum Classic(ETC) u NAD
$354.712
1 Ethereum Classic(ETC) u NOK
kr202
1 Ethereum Classic(ETC) u NZD
$34.138
1 Ethereum Classic(ETC) u PAB
B/.20.2
1 Ethereum Classic(ETC) u PGK
K85.446
1 Ethereum Classic(ETC) u QAR
ر.ق73.528
1 Ethereum Classic(ETC) u RSD
дин.2,021.616

Ethereum Classic Resurs

Za dublje razumijevanje Ethereum Classic, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ethereum Classic web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethereum Classic

Koliko Ethereum Classic (ETC) vrijedi danas?
Cijena ETC uživo u USD je 20.2 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETC u USD?
Trenutačna cijena ETC u USD je $ 20.2. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethereum Classic?
Tržišna kapitalizacija za ETC je $ 3.10B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETC?
Količina u optjecaju za ETC je 153.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETC?
ETC je postigao ATH cijenu od 176.15769168 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETC?
ETC je vidio ATL cijenu od 0.45244601368904114 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETC?
24-satni obujam trgovanja za ETC je $ 8.83M USD.
Hoće li ETC još narasti ove godine?
ETC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:33:52 (UTC+8)

Ethereum Classic (ETC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ETC u USD kalkulator

Iznos

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 20.2 USD

Trgujte ETC

ETCUSDT
$20.19
$20.19$20.19
-1.70%
ETCBTC
$0.0001873
$0.0001873$0.0001873
-0.84%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine