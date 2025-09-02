Ethereum Classic (ETC) cijena u stvarnom vremenu je $ 20.2. Tijekom protekla 24 sata, ETCtrgovalo je između najniže cijene $ 20.12 i najviše cijene $ 21.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETC je $ 176.15769168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.45244601368904114.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETC se promijenio za -1.61% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ethereum Classic (ETC)
No.34
$ 3.10B
$ 3.10B$ 3.10B
$ 8.83M
$ 8.83M$ 8.83M
$ 4.26B
$ 4.26B$ 4.26B
153.34M
153.34M 153.34M
210,700,000
210,700,000 210,700,000
210,700,000
210,700,000 210,700,000
72.77%
0.08%
2015-11-01 00:00:00
$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523
ETC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethereum Classic je $ 3.10B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.83M. Količina u optjecaju ETC je 153.34M, s ukupnom količinom od 210700000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26B.
Ethereum Classic (ETC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ethereum Classic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.3492
-1.70%
30 dana
$ +0.87
+4.50%
60 dana
$ +3.22
+18.96%
90 dana
$ +2.64
+15.03%
Ethereum Classic promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ETC od $ -0.3492 (-1.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ethereum Classic 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.87 (+4.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ethereum Classic 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ETC od $ +3.22 (+18.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ethereum Classic 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +2.64 (+15.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ethereum Classic (ETC)?
Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
Ethereum Classic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ethereum Classic ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ETC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ethereum Classic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ethereum Classic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ethereum Classic Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ethereum Classic (ETC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethereum Classic (ETC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethereum Classic.
Razumijevanje tokenomike Ethereum Classic (ETC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Ethereum Classic (ETC)
Tražiš kako kupiti Ethereum Classic? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ethereum Classic na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
