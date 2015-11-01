ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

ImeETC

PoredakNo.38

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0008%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)124.78%

Količina u optjecaju153,507,759.57708973

Maksimalna količina210,700,000

Ukupna količina210,700,000

Stopa optjecaja0.7285%

Datum izdavanja2015-11-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.7523 USDT

Najviša vrijednost svih vremena176.15769168,2021-05-06

Najniža cijena0.45244601368904114,2016-07-25

Javni blockchainETC

Sektor

Društvene mreže

