Ethereum Classic (ETC) Informacije Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Službena web stranica: https://ethereumclassic.org/ Bijela knjiga: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Istraživač blokova: https://etc.blockscout.com Kupi ETC odmah!

Ethereum Classic (ETC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethereum Classic (ETC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.13B $ 3.13B $ 3.13B Ukupna količina: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Količina u optjecaju: $ 153.38M $ 153.38M $ 153.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.30B $ 4.30B $ 4.30B Povijesni maksimum: $ 180 $ 180 $ 180 Povijesni minimum: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Trenutna cijena: $ 20.41 $ 20.41 $ 20.41 Saznajte više o cijeni Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethereum Classic (ETC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETC tokena, istražite ETC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ETC Jeste li zainteresirani za dodavanje Ethereum Classic (ETC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ETC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ETC na MEXC-u odmah!

Ethereum Classic (ETC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ETC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ETC povijest cijena odmah!

ETC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ETC? Naša ETC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ETC predviđanje cijene tokena odmah!

