Što je CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

CUDIS (CUDIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CUDIS (CUDIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUDIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CUDIS Koliko CUDIS (CUDIS) vrijedi danas? Cijena CUDIS uživo u USD je 0.08236 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CUDIS u USD? $ 0.08236 . Provjerite Trenutačna cijena CUDIS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija CUDIS? Tržišna kapitalizacija za CUDIS je $ 20.38M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CUDIS? Količina u optjecaju za CUDIS je 247.50M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUDIS? CUDIS je postigao ATH cijenu od 0.16793938366939262 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUDIS? CUDIS je vidio ATL cijenu od 0.05002430866600899 USD . Koliki je obujam trgovanja za CUDIS? 24-satni obujam trgovanja za CUDIS je $ 84.99K USD . Hoće li CUDIS još narasti ove godine? CUDIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUDIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

CUDIS (CUDIS) Važna ažuriranja industrije

