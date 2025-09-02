Više o CUDIS

CUDIS (CUDIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07877
$ 0.07877$ 0.07877
24-satna najniža cijena
$ 0.08591
$ 0.08591$ 0.08591
24-satna najviša cijena

$ 0.07877
$ 0.07877$ 0.07877

$ 0.08591
$ 0.08591$ 0.08591

$ 0.16793938366939262
$ 0.16793938366939262$ 0.16793938366939262

$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899$ 0.05002430866600899

+0.42%

+0.42%

+0.47%

+0.47%

CUDIS (CUDIS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08236. Tijekom protekla 24 sata, CUDIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.07877 i najviše cijene $ 0.08591, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUDIS je $ 0.16793938366939262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05002430866600899.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUDIS se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CUDIS (CUDIS)

No.877

$ 20.38M
$ 20.38M$ 20.38M

$ 84.99K
$ 84.99K$ 84.99K

$ 82.36M
$ 82.36M$ 82.36M

247.50M
247.50M 247.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.75%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija CUDIS je $ 20.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 84.99K. Količina u optjecaju CUDIS je 247.50M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.36M.

CUDIS (CUDIS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CUDIS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0003437+0.42%
30 dana$ +0.01367+19.90%
60 dana$ +0.02921+54.95%
90 dana$ +0.06736+449.06%
CUDIS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CUDIS od $ +0.0003437 (+0.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CUDIS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01367 (+19.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CUDIS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CUDIS od $ +0.02921 (+54.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CUDIS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.06736 (+449.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CUDIS (CUDIS)?

Pogledajte CUDIS stranicu Povijest cijena sada.

Što je CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

CUDIS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CUDIS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CUDIS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CUDIS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CUDIS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CUDIS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CUDIS (CUDIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CUDIS (CUDIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CUDIS.

Provjerite CUDIS predviđanje cijene sada!

CUDIS (CUDIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CUDIS (CUDIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUDIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CUDIS (CUDIS)

Tražiš kako kupiti CUDIS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CUDIS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CUDIS u lokalnim valutama

1 CUDIS(CUDIS) u VND
2,167.3034
1 CUDIS(CUDIS) u AUD
A$0.1251872
1 CUDIS(CUDIS) u GBP
0.0601228
1 CUDIS(CUDIS) u EUR
0.070006
1 CUDIS(CUDIS) u USD
$0.08236
1 CUDIS(CUDIS) u MYR
RM0.3475592
1 CUDIS(CUDIS) u TRY
3.389114
1 CUDIS(CUDIS) u JPY
¥12.10692
1 CUDIS(CUDIS) u ARS
ARS$113.4434876
1 CUDIS(CUDIS) u RUB
6.6365688
1 CUDIS(CUDIS) u INR
7.2493272
1 CUDIS(CUDIS) u IDR
Rp1,350.1637184
1 CUDIS(CUDIS) u KRW
114.70689
1 CUDIS(CUDIS) u PHP
4.7052268
1 CUDIS(CUDIS) u EGP
￡E.3.9969308
1 CUDIS(CUDIS) u BRL
R$0.4472148
1 CUDIS(CUDIS) u CAD
C$0.1128332
1 CUDIS(CUDIS) u BDT
10.0092108
1 CUDIS(CUDIS) u NGN
126.1252804
1 CUDIS(CUDIS) u COP
$330.7627016
1 CUDIS(CUDIS) u ZAR
R.1.449536
1 CUDIS(CUDIS) u UAH
3.4072332
1 CUDIS(CUDIS) u VES
Bs12.02456
1 CUDIS(CUDIS) u CLP
$79.8892
1 CUDIS(CUDIS) u PKR
Rs23.3375296
1 CUDIS(CUDIS) u KZT
44.3269756
1 CUDIS(CUDIS) u THB
฿2.6594044
1 CUDIS(CUDIS) u TWD
NT$2.5226868
1 CUDIS(CUDIS) u AED
د.إ0.3022612
1 CUDIS(CUDIS) u CHF
Fr0.065888
1 CUDIS(CUDIS) u HKD
HK$0.6415844
1 CUDIS(CUDIS) u AMD
֏31.4829336
1 CUDIS(CUDIS) u MAD
.د.م0.7395928
1 CUDIS(CUDIS) u MXN
$1.536014
1 CUDIS(CUDIS) u SAR
ريال0.30885
1 CUDIS(CUDIS) u PLN
0.2997904
1 CUDIS(CUDIS) u RON
лв0.3566188
1 CUDIS(CUDIS) u SEK
kr0.7733604
1 CUDIS(CUDIS) u BGN
лв0.1375412
1 CUDIS(CUDIS) u HUF
Ft27.7956764
1 CUDIS(CUDIS) u CZK
1.7180296
1 CUDIS(CUDIS) u KWD
د.ك0.0251198
1 CUDIS(CUDIS) u ILS
0.275906
1 CUDIS(CUDIS) u AOA
Kz75.0769052
1 CUDIS(CUDIS) u BHD
.د.ب0.03096736
1 CUDIS(CUDIS) u BMD
$0.08236
1 CUDIS(CUDIS) u DKK
kr0.5246332
1 CUDIS(CUDIS) u HNL
L2.1545376
1 CUDIS(CUDIS) u MUR
3.772088
1 CUDIS(CUDIS) u NAD
$1.4462416
1 CUDIS(CUDIS) u NOK
kr0.8227764
1 CUDIS(CUDIS) u NZD
$0.1391884
1 CUDIS(CUDIS) u PAB
B/.0.08236
1 CUDIS(CUDIS) u PGK
K0.3483828
1 CUDIS(CUDIS) u QAR
ر.ق0.2997904
1 CUDIS(CUDIS) u RSD
дин.8.2417652

CUDIS Resurs

Za dublje razumijevanje CUDIS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CUDIS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CUDIS

Koliko CUDIS (CUDIS) vrijedi danas?
Cijena CUDIS uživo u USD je 0.08236 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUDIS u USD?
Trenutačna cijena CUDIS u USD je $ 0.08236. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CUDIS?
Tržišna kapitalizacija za CUDIS je $ 20.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUDIS?
Količina u optjecaju za CUDIS je 247.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUDIS?
CUDIS je postigao ATH cijenu od 0.16793938366939262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUDIS?
CUDIS je vidio ATL cijenu od 0.05002430866600899 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUDIS?
24-satni obujam trgovanja za CUDIS je $ 84.99K USD.
Hoće li CUDIS još narasti ove godine?
CUDIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUDIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
