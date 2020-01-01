CUDIS (CUDIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CUDIS (CUDIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CUDIS (CUDIS) Informacije Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Službena web stranica: https://www.cudis.xyz Bijela knjiga: https://whitepaper.cudis.xyz/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN Kupi CUDIS odmah!

CUDIS (CUDIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CUDIS (CUDIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.51M $ 19.51M $ 19.51M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.82M $ 78.82M $ 78.82M Povijesni maksimum: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 Povijesni minimum: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Trenutna cijena: $ 0.07882 $ 0.07882 $ 0.07882 Saznajte više o cijeni CUDIS (CUDIS)

CUDIS (CUDIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CUDIS (CUDIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CUDIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CUDIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CUDIS tokena, istražite CUDIS cijenu tokena uživo!

