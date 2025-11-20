OpenVPP Cijena danas

Trenutačna cijena OpenVPP (OVPP) danas je $ 0.0143, s promjenom od 2.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OVPP u USD je $ 0.0143 po OVPP.

OpenVPP trenutačno je na #982 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11.49M, s količinom u optjecaju od 803.28M OVPP. Tijekom posljednja 24 sata, OVPP trgovao je između $ 0.0133 (niska) i $ 0.01532 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.28680257838566486, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000026830293467548.

U kratkoročnim performansama, OVPP se kretao -2.33% u posljednjem satu i -37.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 565.68K.

Informacije o tržištu OpenVPP (OVPP)

Poredak No.982 Tržišna kapitalizacija $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Obujam (24 sata) $ 565.68K$ 565.68K $ 565.68K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.30M$ 14.30M $ 14.30M Količina u optjecaju 803.28M 803.28M 803.28M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 80.32% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenVPP je $ 11.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 565.68K. Količina u optjecaju OVPP je 803.28M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.30M.