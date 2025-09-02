Više o CHMPZ

Chimpzee Logotip

Chimpzee Cijena(CHMPZ)

1 CHMPZ u USD cijena uživo:

$0.00004268
$0.00004268$0.00004268
-0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chimpzee (CHMPZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:31:15 (UTC+8)

Chimpzee (CHMPZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00004228
$ 0.00004228$ 0.00004228
24-satna najniža cijena
$ 0.00004316
$ 0.00004316$ 0.00004316
24-satna najviša cijena

$ 0.00004228
$ 0.00004228$ 0.00004228

$ 0.00004316
$ 0.00004316$ 0.00004316

$ 0.000313060964116664
$ 0.000313060964116664$ 0.000313060964116664

$ 0.000004381595420614
$ 0.000004381595420614$ 0.000004381595420614

+0.07%

-0.37%

+6.54%

+6.54%

Chimpzee (CHMPZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00004268. Tijekom protekla 24 sata, CHMPZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004228 i najviše cijene $ 0.00004316, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHMPZ je $ 0.000313060964116664, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000004381595420614.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHMPZ se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i +6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chimpzee (CHMPZ)

No.3903

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.19K
$ 82.19K$ 82.19K

$ 853.60K
$ 853.60K$ 853.60K

0.00
0.00 0.00

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chimpzee je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.19K. Količina u optjecaju CHMPZ je 0.00, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 853.60K.

Chimpzee (CHMPZ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chimpzee za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000001585-0.37%
30 dana$ +0.0000003+0.70%
60 dana$ +0.00002155+101.98%
90 dana$ +0.00000957+28.90%
Chimpzee promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHMPZ od $ -0.0000001585 (-0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chimpzee 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000003 (+0.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chimpzee 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHMPZ od $ +0.00002155 (+101.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chimpzee 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000957 (+28.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chimpzee (CHMPZ)?

Pogledajte Chimpzee stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chimpzee (CHMPZ)

Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.

Chimpzee dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chimpzee ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHMPZ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chimpzee na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chimpzee učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chimpzee Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chimpzee (CHMPZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chimpzee (CHMPZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chimpzee.

Provjerite Chimpzee predviđanje cijene sada!

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chimpzee (CHMPZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHMPZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chimpzee (CHMPZ)

Tražiš kako kupiti Chimpzee? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chimpzee na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHMPZ u lokalnim valutama

1 Chimpzee(CHMPZ) u VND
1.1231242
1 Chimpzee(CHMPZ) u AUD
A$0.0000648736
1 Chimpzee(CHMPZ) u GBP
0.0000311564
1 Chimpzee(CHMPZ) u EUR
0.000036278
1 Chimpzee(CHMPZ) u USD
$0.00004268
1 Chimpzee(CHMPZ) u MYR
RM0.0001801096
1 Chimpzee(CHMPZ) u TRY
0.001756282
1 Chimpzee(CHMPZ) u JPY
¥0.00627396
1 Chimpzee(CHMPZ) u ARS
ARS$0.0587878588
1 Chimpzee(CHMPZ) u RUB
0.0034391544
1 Chimpzee(CHMPZ) u INR
0.0037566936
1 Chimpzee(CHMPZ) u IDR
Rp0.6996720192
1 Chimpzee(CHMPZ) u KRW
0.05944257
1 Chimpzee(CHMPZ) u PHP
0.0024383084
1 Chimpzee(CHMPZ) u EGP
￡E.0.0020712604
1 Chimpzee(CHMPZ) u BRL
R$0.0002317524
1 Chimpzee(CHMPZ) u CAD
C$0.0000584716
1 Chimpzee(CHMPZ) u BDT
0.0051869004
1 Chimpzee(CHMPZ) u NGN
0.0653597252
1 Chimpzee(CHMPZ) u COP
$0.1714054408
1 Chimpzee(CHMPZ) u ZAR
R.0.000751168
1 Chimpzee(CHMPZ) u UAH
0.0017656716
1 Chimpzee(CHMPZ) u VES
Bs0.00623128
1 Chimpzee(CHMPZ) u CLP
$0.0413996
1 Chimpzee(CHMPZ) u PKR
Rs0.0120938048
1 Chimpzee(CHMPZ) u KZT
0.0229708028
1 Chimpzee(CHMPZ) u THB
฿0.0013781372
1 Chimpzee(CHMPZ) u TWD
NT$0.0013072884
1 Chimpzee(CHMPZ) u AED
د.إ0.0001566356
1 Chimpzee(CHMPZ) u CHF
Fr0.000034144
1 Chimpzee(CHMPZ) u HKD
HK$0.0003324772
1 Chimpzee(CHMPZ) u AMD
֏0.0163148568
1 Chimpzee(CHMPZ) u MAD
.د.م0.0003832664
1 Chimpzee(CHMPZ) u MXN
$0.000795982
1 Chimpzee(CHMPZ) u SAR
ريال0.00016005
1 Chimpzee(CHMPZ) u PLN
0.0001553552
1 Chimpzee(CHMPZ) u RON
лв0.0001848044
1 Chimpzee(CHMPZ) u SEK
kr0.0004007652
1 Chimpzee(CHMPZ) u BGN
лв0.0000712756
1 Chimpzee(CHMPZ) u HUF
Ft0.0144040732
1 Chimpzee(CHMPZ) u CZK
0.0008903048
1 Chimpzee(CHMPZ) u KWD
د.ك0.0000130174
1 Chimpzee(CHMPZ) u ILS
0.000142978
1 Chimpzee(CHMPZ) u AOA
Kz0.0389058076
1 Chimpzee(CHMPZ) u BHD
.د.ب0.00001604768
1 Chimpzee(CHMPZ) u BMD
$0.00004268
1 Chimpzee(CHMPZ) u DKK
kr0.0002718716
1 Chimpzee(CHMPZ) u HNL
L0.0011165088
1 Chimpzee(CHMPZ) u MUR
0.001954744
1 Chimpzee(CHMPZ) u NAD
$0.0007494608
1 Chimpzee(CHMPZ) u NOK
kr0.0004263732
1 Chimpzee(CHMPZ) u NZD
$0.0000721292
1 Chimpzee(CHMPZ) u PAB
B/.0.00004268
1 Chimpzee(CHMPZ) u PGK
K0.0001805364
1 Chimpzee(CHMPZ) u QAR
ر.ق0.0001553552
1 Chimpzee(CHMPZ) u RSD
дин.0.0042709876

Chimpzee Resurs

Za dublje razumijevanje Chimpzee, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Chimpzee web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chimpzee

Koliko Chimpzee (CHMPZ) vrijedi danas?
Cijena CHMPZ uživo u USD je 0.00004268 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHMPZ u USD?
Trenutačna cijena CHMPZ u USD je $ 0.00004268. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chimpzee?
Tržišna kapitalizacija za CHMPZ je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHMPZ?
Količina u optjecaju za CHMPZ je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHMPZ?
CHMPZ je postigao ATH cijenu od 0.000313060964116664 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHMPZ?
CHMPZ je vidio ATL cijenu od 0.000004381595420614 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHMPZ?
24-satni obujam trgovanja za CHMPZ je $ 82.19K USD.
Hoće li CHMPZ još narasti ove godine?
CHMPZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHMPZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:31:15 (UTC+8)

Chimpzee (CHMPZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.00004268
