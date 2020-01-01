Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chimpzee (CHMPZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chimpzee (CHMPZ) Informacije Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Službena web stranica: https://www.chimpzee.io Bijela knjiga: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Kupi CHMPZ odmah!

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chimpzee (CHMPZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 871.60K $ 871.60K $ 871.60K Povijesni maksimum: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Povijesni minimum: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Trenutna cijena: $ 0.00004358 $ 0.00004358 $ 0.00004358 Saznajte više o cijeni Chimpzee (CHMPZ)

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chimpzee (CHMPZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHMPZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHMPZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHMPZ tokena, istražite CHMPZ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CHMPZ Jeste li zainteresirani za dodavanje Chimpzee (CHMPZ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CHMPZ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CHMPZ na MEXC-u odmah!

Chimpzee (CHMPZ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHMPZ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHMPZ povijest cijena odmah!

CHMPZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHMPZ? Naša CHMPZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHMPZ predviđanje cijene tokena odmah!

