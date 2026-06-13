ASTAR Cijena danas

Trenutačna cijena ASTAR (ASTR) danas je € 0.005762, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASTR u EUR je € 0.005762 po ASTR.

ASTAR trenutačno je na #397 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 50.19M, s količinom u optjecaju od 8.71B ASTR. Tijekom posljednja 24 sata, ASTR trgovao je između € 0.005643 (niska) i € 0.006023 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.28839963839411928, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0044958165613775182.

U kratkoročnim performansama, ASTR se kretao +0.01% u posljednjem satu i +2.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 71.47K.

Informacije o tržištu ASTAR (ASTR)

Poredak No.397 Tržišna kapitalizacija € 50.19M€ 50.19M € 50.19M Obujam (24 sata) € 71.47K€ 71.47K € 71.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 57.62M€ 57.62M € 57.62M Količina u optjecaju 8.71B 8.71B 8.71B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 8,710,511,504 8,710,511,504 8,710,511,504 Stopa optjecaja 87.09% Javni blockchain ASTAR

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASTAR je € 50.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 71.47K. Količina u optjecaju ASTR je 8.71B, s ukupnom količinom od 8710511504. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 57.62M.