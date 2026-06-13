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Cijena ASTAR uživo danas je 0.005762 EUR.ASTR tržišna kapitalizacija je 50,185,483.314934 EUR. Pratite ažuriranja cijene ASTR uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena ASTAR uživo danas je 0.005762 EUR.ASTR tržišna kapitalizacija je 50,185,483.314934 EUR. Pratite ažuriranja cijene ASTR uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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ASTAR Cijena(ASTR)

1 ASTR u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena ASTAR (ASTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:26:52 (UTC+8)

ASTAR Cijena danas

Trenutačna cijena ASTAR (ASTR) danas je € 0.005762, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASTR u EUR je € 0.005762 po ASTR.

ASTAR trenutačno je na #397 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 50.19M, s količinom u optjecaju od 8.71B ASTR. Tijekom posljednja 24 sata, ASTR trgovao je između € 0.005643 (niska) i € 0.006023 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.28839963839411928, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0044958165613775182.

U kratkoročnim performansama, ASTR se kretao +0.01% u posljednjem satu i +2.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 71.47K.

Informacije o tržištu ASTAR (ASTR)

No.397

€ 50.19M
€ 50.19M€ 50.19M

€ 71.47K
€ 71.47K€ 71.47K

€ 57.62M
€ 57.62M€ 57.62M

8.71B
8.71B 8.71B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

8,710,511,504
8,710,511,504 8,710,511,504

87.09%

ASTAR

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASTAR je € 50.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 71.47K. Količina u optjecaju ASTR je 8.71B, s ukupnom količinom od 8710511504. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 57.62M.

ASTAR Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.005643
€ 0.005643€ 0.005643
24-satna najniža cijena
€ 0.006023
€ 0.006023€ 0.006023
24-satna najviša cijena

€ 0.005643
€ 0.005643€ 0.005643

€ 0.006023
€ 0.006023€ 0.006023

€ 0.28839963839411928
€ 0.28839963839411928€ 0.28839963839411928

€ 0.0044958165613775182
€ 0.0044958165613775182€ 0.0044958165613775182

+0.01%

--

+2.38%

+2.38%

ASTAR (ASTR) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena ASTAR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.002987-34.15%
60 dana€ -0.001795-23.76%
90 dana€ -0.001636-22.12%
ASTAR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ASTR od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ASTAR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.002987 (-34.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ASTAR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ASTR od € -0.001795 (-23.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ASTAR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.001636 (-22.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ASTAR (ASTR)?

Pogledajte ASTAR stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za ASTAR

ASTAR (ASTR) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ASTR u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
ASTAR (ASTR) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena ASTAR mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu ASTAR dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za ASTR za razdoblje 2026–2027 klikom na ASTAR Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati ASTAR u Hrvatska

Spremni započeti s ASTAR? Kupnja ASTR je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji ASTAR. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje ASTAR (ASTR) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i ASTAR će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti ASTAR (ASTR) Vodič

Što možete učiniti s ASTAR

Posjedovanje ASTAR omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

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    MEXC pretprodaja

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    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

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Kupnja ASTAR (ASTR) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Što je ASTAR (ASTR)

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR Resurs

Za dublje razumijevanje ASTAR, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
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Kategorija :

Bridged-TokensPolkadot EcosystemEthereum Ecosystem

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:26:52 (UTC+8)

ASTAR (ASTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Istražite više o ASTAR

ASTR USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije ASTR s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje ASTR USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje ASTAR (ASTR) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu ASTAR uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
ASTR/USDT
€0.004945
€0.004945€0.004945
0.00%
0.00% (USDT)

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Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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