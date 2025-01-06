Launchpool

Zaključajte sredstva kako biste zaradili tokene od Star projekata

Ukupni nagradni fond (USDT)
1,239,239
Ukupno sudionika
89,361
Broj navedenih projekata
15
EINSTEIN

EIN

Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
28,000,000 EIN
Razdoblje događaja
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili EIN airdropove

Tether
Procijenjeni APR
80.24%
Ukupni prijenosi airdropom
14,000,000 EIN
Ukupna zaključana količina
1,367,960 USDT
Sudionici
948

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili EIN airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
7.33%
Ukupni prijenosi airdropom
7,000,000 EIN
Ukupna zaključana količina
7,628,495 MX
Sudionici
5,771

EIN Fond

Zaključajte EIN kako biste zaradili EIN airdropove

EINSTEIN
Procijenjeni APR
2,995.28%
Ukupni prijenosi airdropom
7,000,000 EIN
Ukupna zaključana količina
18,886,122 EIN
Sudionici
210
StablR USD

USDR

Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
70,000 USDT
Razdoblje događaja
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili USDT airdropove

Tether
Procijenjeni APR
207.08%
Ukupni prijenosi airdropom
50,000 USDT
Ukupna zaključana količina
1,781,074 USDT
Sudionici
1,141

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili USDT airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
7.18%
Ukupni prijenosi airdropom
10,000 USDT
Ukupna zaključana količina
6,794,231 MX
Sudionici
5,149

USDR Fond

Zaključajte USDR kako biste zaradili USDT airdropove

StablR USD
Procijenjeni APR
125.34%
Ukupni prijenosi airdropom
10,000 USDT
Ukupna zaključana količina
710,609 USDR
Sudionici
697
StablR Euro

EURR

Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
70,000 USDT
Razdoblje događaja
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili USDT airdropove

Tether
Procijenjeni APR
265.30%
Ukupni prijenosi airdropom
50,000 USDT
Ukupna zaključana količina
1,273,366 USDT
Sudionici
906

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili USDT airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
7.38%
Ukupni prijenosi airdropom
10,000 USDT
Ukupna zaključana količina
7,043,910 MX
Sudionici
5,229

EURR Fond

Zaključajte EURR kako biste zaradili USDT airdropove

StablR Euro
Procijenjeni APR
179.68%
Ukupni prijenosi airdropom
10,000 USDT
Ukupna zaključana količina
411,359 EURR
Sudionici
454
TRN

TRN

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
190,000 TRN
Razdoblje događaja
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili TRN airdropove

Tether
Procijenjeni APR
28.14%
Ukupni prijenosi airdropom
95,000 TRN
Ukupna zaključana količina
1,569,907 USDT
Sudionici
917

TRN Fond

Zaključajte TRN kako biste zaradili TRN airdropove

TRN
Procijenjeni APR
1,884.61%
Ukupni prijenosi airdropom
95,000 TRN
Ukupna zaključana količina
314,040 TRN
Sudionici
702
EINSTEIN

EIN

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
42,500,000 EIN
Razdoblje događaja
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili EIN airdropove

Tether
Procijenjeni APR
113.39%
Ukupni prijenosi airdropom
25,000,000 EIN
Ukupna zaključana količina
1,784,617 USDT
Sudionici
1,868

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili EIN airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
8.80%
Ukupni prijenosi airdropom
17,500,000 EIN
Ukupna zaključana količina
8,019,955 MX
Sudionici
8,622
Bombie

BOMB

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
6,000,000 BOMB
Razdoblje događaja
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili BOMB airdropove

Tether
Procijenjeni APR
449.81%
Ukupni prijenosi airdropom
4,000,000 BOMB
Ukupna zaključana količina
1,085,194 USDT
Sudionici
730

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili BOMB airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
22.01%
Ukupni prijenosi airdropom
2,000,000 BOMB
Ukupna zaključana količina
4,399,152 MX
Sudionici
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
1,666,666,666 ICEBERG
Razdoblje događaja
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Ekskluzivno za nove korisnike

ICEBERG Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte ICEBERG kako biste zaradili ICEBERG airdropove

ICEBERG
Procijenjeni APR
8,488.44%
Ukupni prijenosi airdropom
833,333,333 ICEBERG
Ukupna zaključana količina
719,672,913 ICEBERG
Sudionici
240

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili ICEBERG airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
4.66%
Ukupni prijenosi airdropom
833,333,333 ICEBERG
Ukupna zaključana količina
3,625,514 MX
Sudionici
2,759
Shardeum

SHM

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
63,360 SHM
Razdoblje događaja
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili SHM airdropove

Tether
Procijenjeni APR
600.58%
Ukupni prijenosi airdropom
31,680 SHM
Ukupna zaključana količina
1,212,768 USDT
Sudionici
784

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili SHM airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
48.75%
Ukupni prijenosi airdropom
31,680 SHM
Ukupna zaključana količina
5,397,116 MX
Sudionici
4,137
Balance

EPT

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
4,560,000 EPT
Razdoblje događaja
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili EPT airdropove

Tether
Procijenjeni APR
221.06%
Ukupni prijenosi airdropom
2,300,000 EPT
Ukupna zaključana količina
1,955,829.733 USDT
Sudionici
1,204

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili EPT airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
14.02%
Ukupni prijenosi airdropom
1,300,000 EPT
Ukupna zaključana količina
5,462,085.851 MX
Sudionici
4,243

EPT Fond

Zaključajte EPT kako biste zaradili EPT airdropove

Balance
Procijenjeni APR
624.27%
Ukupni prijenosi airdropom
960,000 EPT
Ukupna zaključana količina
18,864,827.814 EPT
Sudionici
393
Mantle

MNT

Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
240,000 MNT
Razdoblje događaja
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili MNT airdropove

Tether
Procijenjeni APR
134.91%
Ukupni prijenosi airdropom
48,000 MNT
Ukupna zaključana količina
2,757,307 USDT
Sudionici
1,730

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili MNT airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
34.49%
Ukupni prijenosi airdropom
72,000 MNT
Ukupna zaključana količina
5,277,175 MX
Sudionici
4,523

MNT Fond

Zaključajte MNT kako biste zaradili MNT airdropove

Mantle
Procijenjeni APR
96.05%
Ukupni prijenosi airdropom
120,000 MNT
Ukupna zaključana količina
12,425,855 MNT
Sudionici
4,492
Kinto

KINTO

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
10,100 KINTO
Razdoblje događaja
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili KINTO airdropove

Tether
Procijenjeni APR
397.35%
Ukupni prijenosi airdropom
5,100 KINTO
Ukupna zaključana količina
2,661,559.62 USDT
Sudionici
1,702

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili KINTO airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
32.26%
Ukupni prijenosi airdropom
3,000 KINTO
Ukupna zaključana količina
6,137,476.3 MX
Sudionici
5,185

KINTO Fond

Zaključajte KINTO kako biste zaradili KINTO airdropove

Kinto
Procijenjeni APR
3,934.48%
Ukupni prijenosi airdropom
2,000 KINTO
Ukupna zaključana količina
6,405.9 KINTO
Sudionici
1,993
Term Finance

TERM

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
120,000 TERM
Razdoblje događaja
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili TERM airdropove

Tether
Procijenjeni APR
539.01%
Ukupni prijenosi airdropom
60,000 TERM
Ukupna zaključana količina
1,028,611 USDT
Sudionici
819

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili TERM airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
27.00%
Ukupni prijenosi airdropom
36,000 TERM
Ukupna zaključana količina
4,354,949 MX
Sudionici
3,418

TERM Fond

Zaključajte TERM kako biste zaradili TERM airdropove

Term Finance
Procijenjeni APR
5,661.41%
Ukupni prijenosi airdropom
24,000 TERM
Ukupna zaključana količina
78,460 TERM
Sudionici
1,531
Story

IP

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
60,000 IP
Razdoblje događaja
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili IP airdropove

Tether
Procijenjeni APR
185.52%
Ukupni prijenosi airdropom
30,000 IP
Ukupna zaključana količina
3,489,508 USDT
Sudionici
2,402

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili IP airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
19.55%
Ukupni prijenosi airdropom
18,000 IP
Ukupna zaključana količina
5,721,002 MX
Sudionici
4,981

IP Fond

Zaključajte IP kako biste zaradili IP airdropove

Story
Procijenjeni APR
645.05%
Ukupni prijenosi airdropom
12,000 IP
Ukupna zaključana količina
221,808 IP
Sudionici
1,866
Aptos

APT

Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
30,500 APT
Razdoblje događaja
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili APT airdropove

Tether
Procijenjeni APR
260.38%
Ukupni prijenosi airdropom
16,000 APT
Ukupna zaključana količina
6,176,889 USDT
Sudionici
3,734

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili APT airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
58.36%
Ukupni prijenosi airdropom
11,500 APT
Ukupna zaključana količina
5,076,509 MX
Sudionici
3,901

APT Fond

Zaključajte APT kako biste zaradili APT airdropove

Aptos
Procijenjeni APR
68.87%
Ukupni prijenosi airdropom
3,000 APT
Ukupna zaključana količina
525,988 APT
Sudionici
2,460
Xterio

XTER

Početni popis
Završeno
Ukupni prijenosi airdropom
800,000 XTER
Razdoblje događaja
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Ekskluzivno za nove korisnike

USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike

Zaključajte USDT kako biste zaradili XTER airdropove

Tether
Procijenjeni APR
279.69%
Ukupni prijenosi airdropom
400,000 XTER
Ukupna zaključana količina
8,436,874 USDT
Sudionici
5,642

MX Fond

Zaključajte MX kako biste zaradili XTER airdropove

MX Token
Procijenjeni APR
47.02%
Ukupni prijenosi airdropom
240,000 XTER
Ukupna zaključana količina
5,004,835 MX
Sudionici
3,627

XTER Fond

Zaključajte XTER kako biste zaradili XTER airdropove

Xterio
Procijenjeni APR
1,335.95%
Ukupni prijenosi airdropom
160,000 XTER
Ukupna zaključana količina
1,008,964 XTER
Sudionici
2,698