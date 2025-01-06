EIN
- Ukupni prijenosi airdropom
- 28,000,000 EIN
- Razdoblje događaja
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili EIN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 14,000,000 EIN
- Ukupna zaključana količina
- 1,367,960 USDT
- Sudionici
- 948
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili EIN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 7,000,000 EIN
- Ukupna zaključana količina
- 7,628,495 MX
- Sudionici
- 5,771
EIN Fond
Zaključajte EIN kako biste zaradili EIN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 7,000,000 EIN
- Ukupna zaključana količina
- 18,886,122 EIN
- Sudionici
- 210
USDR
- Ukupni prijenosi airdropom
- 70,000 USDT
- Razdoblje događaja
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili USDT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 50,000 USDT
- Ukupna zaključana količina
- 1,781,074 USDT
- Sudionici
- 1,141
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili USDT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 10,000 USDT
- Ukupna zaključana količina
- 6,794,231 MX
- Sudionici
- 5,149
USDR Fond
Zaključajte USDR kako biste zaradili USDT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 10,000 USDT
- Ukupna zaključana količina
- 710,609 USDR
- Sudionici
- 697
EURR
- Ukupni prijenosi airdropom
- 70,000 USDT
- Razdoblje događaja
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili USDT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 50,000 USDT
- Ukupna zaključana količina
- 1,273,366 USDT
- Sudionici
- 906
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili USDT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 10,000 USDT
- Ukupna zaključana količina
- 7,043,910 MX
- Sudionici
- 5,229
EURR Fond
Zaključajte EURR kako biste zaradili USDT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 10,000 USDT
- Ukupna zaključana količina
- 411,359 EURR
- Sudionici
- 454
TRN
- Ukupni prijenosi airdropom
- 190,000 TRN
- Razdoblje događaja
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili TRN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 95,000 TRN
- Ukupna zaključana količina
- 1,569,907 USDT
- Sudionici
- 917
TRN Fond
Zaključajte TRN kako biste zaradili TRN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 95,000 TRN
- Ukupna zaključana količina
- 314,040 TRN
- Sudionici
- 702
EIN
- Ukupni prijenosi airdropom
- 42,500,000 EIN
- Razdoblje događaja
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili EIN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 25,000,000 EIN
- Ukupna zaključana količina
- 1,784,617 USDT
- Sudionici
- 1,868
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili EIN airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 17,500,000 EIN
- Ukupna zaključana količina
- 8,019,955 MX
- Sudionici
- 8,622
BOMB
- Ukupni prijenosi airdropom
- 6,000,000 BOMB
- Razdoblje događaja
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili BOMB airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 4,000,000 BOMB
- Ukupna zaključana količina
- 1,085,194 USDT
- Sudionici
- 730
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili BOMB airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 2,000,000 BOMB
- Ukupna zaključana količina
- 4,399,152 MX
- Sudionici
- 3,057
ICEBERG
- Ukupni prijenosi airdropom
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Razdoblje događaja
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte ICEBERG kako biste zaradili ICEBERG airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 833,333,333 ICEBERG
- Ukupna zaključana količina
- 719,672,913 ICEBERG
- Sudionici
- 240
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili ICEBERG airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 833,333,333 ICEBERG
- Ukupna zaključana količina
- 3,625,514 MX
- Sudionici
- 2,759
SHM
- Ukupni prijenosi airdropom
- 63,360 SHM
- Razdoblje događaja
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili SHM airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 31,680 SHM
- Ukupna zaključana količina
- 1,212,768 USDT
- Sudionici
- 784
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili SHM airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 31,680 SHM
- Ukupna zaključana količina
- 5,397,116 MX
- Sudionici
- 4,137
EPT
- Ukupni prijenosi airdropom
- 4,560,000 EPT
- Razdoblje događaja
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili EPT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 2,300,000 EPT
- Ukupna zaključana količina
- 1,955,829.733 USDT
- Sudionici
- 1,204
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili EPT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 1,300,000 EPT
- Ukupna zaključana količina
- 5,462,085.851 MX
- Sudionici
- 4,243
EPT Fond
Zaključajte EPT kako biste zaradili EPT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 960,000 EPT
- Ukupna zaključana količina
- 18,864,827.814 EPT
- Sudionici
- 393
MNT
- Ukupni prijenosi airdropom
- 240,000 MNT
- Razdoblje događaja
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili MNT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 48,000 MNT
- Ukupna zaključana količina
- 2,757,307 USDT
- Sudionici
- 1,730
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili MNT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 72,000 MNT
- Ukupna zaključana količina
- 5,277,175 MX
- Sudionici
- 4,523
MNT Fond
Zaključajte MNT kako biste zaradili MNT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 120,000 MNT
- Ukupna zaključana količina
- 12,425,855 MNT
- Sudionici
- 4,492
KINTO
- Ukupni prijenosi airdropom
- 10,100 KINTO
- Razdoblje događaja
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili KINTO airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 5,100 KINTO
- Ukupna zaključana količina
- 2,661,559.62 USDT
- Sudionici
- 1,702
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili KINTO airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 3,000 KINTO
- Ukupna zaključana količina
- 6,137,476.3 MX
- Sudionici
- 5,185
KINTO Fond
Zaključajte KINTO kako biste zaradili KINTO airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 2,000 KINTO
- Ukupna zaključana količina
- 6,405.9 KINTO
- Sudionici
- 1,993
TERM
- Ukupni prijenosi airdropom
- 120,000 TERM
- Razdoblje događaja
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili TERM airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 60,000 TERM
- Ukupna zaključana količina
- 1,028,611 USDT
- Sudionici
- 819
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili TERM airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 36,000 TERM
- Ukupna zaključana količina
- 4,354,949 MX
- Sudionici
- 3,418
TERM Fond
Zaključajte TERM kako biste zaradili TERM airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 24,000 TERM
- Ukupna zaključana količina
- 78,460 TERM
- Sudionici
- 1,531
IP
- Ukupni prijenosi airdropom
- 60,000 IP
- Razdoblje događaja
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili IP airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 30,000 IP
- Ukupna zaključana količina
- 3,489,508 USDT
- Sudionici
- 2,402
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili IP airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 18,000 IP
- Ukupna zaključana količina
- 5,721,002 MX
- Sudionici
- 4,981
IP Fond
Zaključajte IP kako biste zaradili IP airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 12,000 IP
- Ukupna zaključana količina
- 221,808 IP
- Sudionici
- 1,866
APT
- Ukupni prijenosi airdropom
- 30,500 APT
- Razdoblje događaja
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili APT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 16,000 APT
- Ukupna zaključana količina
- 6,176,889 USDT
- Sudionici
- 3,734
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili APT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 11,500 APT
- Ukupna zaključana količina
- 5,076,509 MX
- Sudionici
- 3,901
APT Fond
Zaključajte APT kako biste zaradili APT airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 3,000 APT
- Ukupna zaključana količina
- 525,988 APT
- Sudionici
- 2,460
XTER
- Ukupni prijenosi airdropom
- 800,000 XTER
- Razdoblje događaja
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Fond - ekskluzivno za nove korisnike
Zaključajte USDT kako biste zaradili XTER airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 400,000 XTER
- Ukupna zaključana količina
- 8,436,874 USDT
- Sudionici
- 5,642
MX Fond
Zaključajte MX kako biste zaradili XTER airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 240,000 XTER
- Ukupna zaključana količina
- 5,004,835 MX
- Sudionici
- 3,627
XTER Fond
Zaključajte XTER kako biste zaradili XTER airdropove
- Ukupni prijenosi airdropom
- 160,000 XTER
- Ukupna zaključana količina
- 1,008,964 XTER
- Sudionici
- 2,698