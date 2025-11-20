BurzaDEX+
Cijena Velvet uživo danas je 0.18355 USD.VELVET tržišna kapitalizacija je 22,895,675.8111225209815 USD. Pratite ažuriranja cijene VELVET u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Velvet Logotip

Velvet Cijena(VELVET)

1 VELVET u USD cijena uživo:

+2.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Velvet (VELVET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:03:42 (UTC+8)

Velvet Cijena danas

Trenutačna cijena Velvet (VELVET) danas je $ 0.18355, s promjenom od 2.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VELVET u USD je $ 0.18355 po VELVET.

Velvet trenutačno je na #710 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22.90M, s količinom u optjecaju od 124.74M VELVET. Tijekom posljednja 24 sata, VELVET trgovao je između $ 0.17738 (niska) i $ 0.18937 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.31715699544548037, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.032064654757022706.

U kratkoročnim performansama, VELVET se kretao -0.34% u posljednjem satu i -17.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 77.07K.

Informacije o tržištu Velvet (VELVET)

No.710

12.47%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velvet je $ 22.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.07K. Količina u optjecaju VELVET je 124.74M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.55M.

Velvet Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.34%

+2.18%

-17.88%

-17.88%

Velvet (VELVET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Velvet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0039098+2.18%
30 dana$ -0.01335-6.79%
60 dana$ -0.00688-3.62%
90 dana$ +0.12518+214.45%
Velvet promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VELVET od $ +0.0039098 (+2.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Velvet 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01335 (-6.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Velvet 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VELVET od $ -0.00688 (-3.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Velvet 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.12518 (+214.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Velvet (VELVET)?

Pogledajte Velvet stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Velvet

Velvet (VELVET) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za VELVET u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Velvet (VELVET) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Velvet mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Velvet dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.?

Što je Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Velvet

Koliko će 1 Velvet vrijediti 2030. godine?
Ako bi Velvet rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Velvet i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:03:42 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

