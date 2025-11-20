Velvet Cijena danas

Trenutačna cijena Velvet (VELVET) danas je $ 0.18355, s promjenom od 2.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VELVET u USD je $ 0.18355 po VELVET.

Velvet trenutačno je na #710 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22.90M, s količinom u optjecaju od 124.74M VELVET. Tijekom posljednja 24 sata, VELVET trgovao je između $ 0.17738 (niska) i $ 0.18937 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.31715699544548037, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.032064654757022706.

U kratkoročnim performansama, VELVET se kretao -0.34% u posljednjem satu i -17.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 77.07K.

Informacije o tržištu Velvet (VELVET)

Poredak No.710 Tržišna kapitalizacija $ 22.90M$ 22.90M $ 22.90M Obujam (24 sata) $ 77.07K$ 77.07K $ 77.07K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 183.55M$ 183.55M $ 183.55M Količina u optjecaju 124.74M 124.74M 124.74M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 12.47% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velvet je $ 22.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.07K. Količina u optjecaju VELVET je 124.74M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.55M.