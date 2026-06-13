ASTAR (ASTR) Predviđanje cijena 2026-2050

Dobijte ASTAR predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi ASTR moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.

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Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za ASTAR % Izračunati *Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima. $0.00584 $0.00584 $0.00584 USD Stvarno Predviđanje Trenutačna cijena ASTR u 2027 ASTR u 2028 ASTR u 2029 ASTR u 2030 $0.00584 $0.006132 $0.0064386 $0.006760530000000001 $0.007098556500000001

Kratkoročno predviđanje cijene ASTAR za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana Na temelju trenutačnih ulaznih podataka prognoze, model predviđa kratkoročnu putanju cijena u sljedećih 30 dana. Donja tablica prikazuje očekivane razine cijena za danas, sutra, ovaj tjedan i 30-dnevni horizont. Datum Predviđanje cijena Rast June 13, 2026(Danas) $ 0.00584 0.00%

June 14, 2026(Sutra) $ 0.005840 0.01%

June 20, 2026(Ovaj tjedan) $ 0.005845 0.10%

July 13, 2026(30 dana) $ 0.005863 0.41% Predviđanje cijene ASTAR (ASTR) za danas Predviđena cijena za ASTR u June 13, 2026(Danas) je $0.00584. Ova procjena temelji se na trenutačnim ulaznim podacima prognoze i pruža brz pregled gdje bi se cijene mogle kretati u sljedeća 24 sata.Saznajte više o ASTR cijeni u stvarnom vremenu već danas. Predviđanje cijene ASTAR (ASTR) za sutra Za June 14, 2026(Sutra), projicirana cijena za ASTR je $0.005840, koristeći unos godišnjeg rasta od 5%. Ovaj prikaz pomaže u oblikovanju početne linije za sljedeći dan pod istim skupom pretpostavki. Predviđanje cijene ASTAR (ASTR) za ovaj tjedan Do June 20, 2026(Ovaj tjedan), projicirana cijena za ASTR je $0.005845, na temelju unosa istog godišnjeg rasta od 5%. Ova tjedna kontrolna točka sažima očekivani smjer u nadolazećim danima u scenariju stabilnog rasta. Predviđanje cijene ASTAR (ASTR) za 30 dana Gledajući 30 dana unaprijed do July 13, 2026(30 dana), predviđena cijena za ASTR je $0.005863. Ova procjena primjenjuje isti unos godišnjeg rasta od 5% kako bi se približno utvrdilo gdje bi cijena mogla biti nakon mjesec dana.

Dugoročna ASTAR prognoza cijena: 2026., 2027., 2028., 2029., 2030., 2040., 2050. Na temelju modula dugoročnih prognoza cijena, ASTAR bi moglo iznositi $0.00584 u 2026., $0.006132 u 2027., $0.006439 u 2028., $0.006761 u 2029., $0.007099 u 2030., $0.011568 u 2040., i $0.018849 u 2050. Pomaknite se prema dolje da biste vidjeli cijelu tablicu godišnjih ciljnih cijena i predviđenog povrata ulaganja za ASTAR. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mjesec Min. Cijena Prosj. Cijena Maks. Cijena ROI Jun 2026 $ 0.005256 $ 0.00584 $ 0.006424 10.00%

Jul 2026 $ 0.005277 $ 0.005864 $ 0.006450 10.46%

Aug 2026 $ 0.005299 $ 0.005888 $ 0.006477 10.92%

Sep 2026 $ 0.005321 $ 0.005912 $ 0.006503 11.36%

Oct 2026 $ 0.005343 $ 0.005936 $ 0.006530 11.82%

Nov 2026 $ 0.005364 $ 0.005960 $ 0.006556 12.27%

Dec 2026 $ 0.005386 $ 0.005985 $ 0.006583 12.74%

ASTAR (ASTR) Analiza cijena na temelju ključnih tržišnih pokazatelja

Tehnička analiza promatra kretanje cijena i uobičajene pokazatelje kako bi razumjela trend i momentum. U nastavku je automatizirani snimak ASTAR kroz više vremenskih okvira, koji sažima trenutačni tehnički trend i što grafikon sljedeće signalizira. Ovo je tehničko tumačenje - nije zajamčena prognoza, stoga vas molimo da sami istražite i upravljate rizikom na odgovarajući način.

1D 1H 4H 1T Jaka prodaja Prodaj Neutralno Kupi Jaka kupnja Prodaj Prodaj 16 Neutralno 2 Kupi 8 Pomični prosjeci : Prodaj Prodaj 11 Neutralno 0 Kupi 3 Tehnički pokazatelji : Neutralno Prodaj 5 Neutralno 2 Kupi 5 Pivot točke Pomični prosjeci Tehnički pokazatelji Ime Klasični Fibonacci R3 0.006215 0.006059 R2 0.006059 0.005956 R1 0.005945 0.005892 PP 0.005789 0.005789 S1 0.005675 0.005686 S2 0.005519 0.005622 S3 0.005405 0.005519 Pomični prosjeci ASTAR trenutačno se trguje po cijeni od $0.00584 , s kratkoročnim pomičnim prosjekom MA50 na 0.007675 i EMA50 na 0.00721. To ukazuje na silazno trend, sve dok cijena ostaje ispod u odnosu na te razine. Dugoročni pomični prosjeci, MA200 na 0.008845 i EMA200 na 0.010372, definiraju širi smjer tržišta. Ako cijena ponovno bude u zoni MA200/EMA200, tretira se kao podrška kada je $0.00584 iznad 0.008845 i 0.010372, otpor kada je $0.00584 ispod oboje, a neutralno kada je cijena između njih. Sažetak: Trenutačni pomični prosjeci ukazuju na Prodaj tržišni trend. RSI RSI(14) je 34.867178, a momentum je blijedi. RSI iznad 60 obično signalizira jači uzlazni trend, RSI ispod 40 ukazuje na slabiji momentum, a vrijednosti između 40 i 60 obično odražavaju okruženje slično rasponu. Ako RSI ostane u svom trenutačnom rasponu, dnevni trend će se vjerojatno nastaviti. Sažetak: RSI ukazuje na Kupi tržišni trend na temelju trenutačnog momentuma. Bollingerovi pojasevi BOLL(20,2) signali su trenutačno Neutralno i Prodaj prema dnevnom vremenskom okviru. Sažetak: Bollingerovi pojasevi ukazuju na Neutralno trend. KDJ Indikator KDJ(9,3,3) pokazuje K na 29.884058, D na 23.914409 i J na 41.823357, što ukazuje da je momentum uzlazno. Kada je K–D raspon pozitivan (K > D), signalizira kupnju; kada je negativan (K < D), signalizira prodaju; kada je blizu nule, neutralan je. Sažetak: KDJ ukazuje na Kupi tržišni trend na temelju momentuma i raspona između K i D. StochRSI StochRSI pokazuje K na 81.653866 i D na 56.37689, što ukazuje na to da je momentum jačanje. Ako StochRSI ostane u ovom rasponu, kretanje cijena će vjerojatno ostati u trenutačnom trendu. Sažetak: StochRSI sugerira Kupi tržišni trend, pokazujući hoće li se momentum nastaviti ili će izblijediti. Pivot točke Klasične pivot točke pokazuju PP na 0.005789, R1 na 0.005945 i S1 na 0.005675, što ukazuje na ključne razine podrške i otpora. Fibonaccijeve pivot točke postavljaju PP na 0.005789, s R2 na 0.005956 i S2 na 0.005622. Proboj izvan tih razina preusmjerio bi fokus prema sljedećem tržišnom rasponu. Sažetak: Pivot točke ukazuju na Kupi tržišni trend.

Ključni pokretači ASTAR prognoza cijena

Čimbenici koji mogu utjecati na predviđanja cijena ASTAR obično kombiniraju makro raspoloženje s pokretačima specifičnim za kriptovalute. ASTAR se mogu kretati sa širim tokovima uključivanja/isključivanja rizika za kriptovalute, ali predviđanja također ovise o dubini likvidnosti, podršci tržišnih ponuđača i tokovima velikih imatelja. Tokenomija (stjecanje vlasništva, rasporedi otključavanja, emisije), uvrštavanje na burzu, rast ekosustava, isporuka proizvoda, partnerstva i naslovi o sigurnosti ili propisima mogu značajno promijeniti očekivanja i potaknuti oštrije ponovno određivanje cijena u odnosu na imovinu s velikom kapitalizacijom.

Kolika će biti vrijednost vašeg ASTAR biti za 1 godine?

Koristite naš alat za predviđanje buduće vrijednosti vaše ASTAR (ASTR) investicije u sljedećih 1 godina. Unosom iznosa ulaganja i očekivane godišnje stope rasta možete jednostavno izračunati svoj projicirani povrat ulaganja.

Iznos ulaganja $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Ciljna godina 2027 Godišnja stopa rasta % Projicirana dobit u 2027 $ 50.00 Procijenjeni povrat ulaganja 5.00% Kupi ASTR

Kako funkcionira ASTAR (ASTR) projekcija cijena Ovaj alat prikazuje putanju cijene "što ako" za ASTAR na temelju stope rasta koju unesete. Ažurira se trenutačno koristeći najnoviju cijenu. 1. Simulacija kratkoročnog prinosa Unesite očekivanu kratkoročnu promjenu prinosa od 5% (pozitivnu ili negativnu). To vam omogućuje simuliranje volatilnosti tržišta i brzu procjenu dobiti ili gubitka za ASTAR pod različitim uvjetima. 2. Projekcija dugoročnog rasta Za dugoročno planiranje, sustav primjenjuje zadanu godišnju stopu rasta od 5%. To vam pomaže procijeniti potencijal držanja ASTAR u scenarijima stabilnog rasta tržišta. 3. Izračunajte povrat ulaganja Jednostavno unesite iznos ulaganja i očekivanu godišnju stopu rasta. Kalkulator trenutačno kvantificira vaše ciljeve ulaganja, projicirajući buduću vrijednost vaših ASTR udjela. 4. Procijenjena vrijednost i povrat ulaganja Na temelju vaših podataka, odmah pogledajte projiciranu ukupnu vrijednost imovine i povrat ulaganja (ROI) u različitim vremenskim okvirima, pružajući podršku za vašu strategiju držanja temeljenu na podacima. Važno: Ovo je kalkulator scenarija, a ne zajamčeno predviđanje, i ne treba ga tretirati kao financijski savjet.

Česta pitanja (FAQ): Kolika će biti vrijednost ASTAR u 2026? Na temelju unesene 5% stope, ovaj kalkulator projicira ASTAR na otprilike 0.00584 USD u 2026. Ovo je projekcija scenarija koja se ažurira trenutačno kada promijenite ulazni postotak. To nije zajamčena tržišna prognoza. Kolika će biti vrijednost $1 od ASTAR u 2030. godine? S vašim 5% unosom, predviđa se da će 1 USD od ASTAR danas postati otprilike 1.22 USD do 2030. Ovo se izračunava primjenom odabrane stope na današnju cijenu tijekom vremena, tako da će promjena unesenog postotka također promijeniti rezultat za 1 USD . Kolika će biti vrijednost 1 ASTAR u 2026? Koristeći unesenu 5% stopu, projicirana cijena za 1 ASTAR u 2026 je 0.00584 USD . Ovaj broj u potpunosti ovisi o vašem ulaznom postotku, tako da će se prilagoditi kad god promijenite pretpostavku. Kolika će biti vrijednost ASTAR u 2040. godini? Za 2040. godinu rezultat je dugoročna projekcija temeljena na odabranoj 5% stopi. Uz tu pretpostavku, ASTAR se predviđa na otprilike 0.011562 USD u 2040.. Budući da se radi o višegodišnjem razdoblju, male promjene u postotku ulaznih podataka mogu stvoriti vrlo različite ishode - tretirajte to kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo. ASTAR predviđanje cijena danas Današnja brojka na ovoj stranici je trenutačna referentna cijena ( 0.00584 USD ) plus projekcija na temelju vašeg 5% unosa. Ako promijenite uneseni postotak, projicirana krivulja se odmah ažurira, dok aktivna cijena ostaje snimka tržišta. ASTAR Predviđanje cijena za sutra Sutrašnja brojka se izračunava proširenjem vaše pretpostavke o 5% tijekom kraćeg vremenskog okvira od današnje cijene ( 0.00584 USD ). Prikazana projicirana vrijednost ( 0.005840 USD ) će se promijeniti ako prilagodite uneseni postotak, jer je to scenarij temeljen na odabranoj stopi, a ne na fiksnoj tržišnoj brojci. ASTAR predviđanje cijena za sljedeća 24 sata Procjena za sljedećih 24 sata je projekcija temeljena na stopi izvedena iz vašeg 5% unosa i trenutačne cijene ( 0.00584 USD ). Dinamički se ažurira kada promijenite uneseni postotak i treba ga razumjeti kao usmjereni scenarij, budući da stvarna kretanja unutar dana mogu biti potaknuta volatilnošću i vijestima. ASTAR Predviđanje cijena za sljedećih nekoliko dana Za sljedećih nekoliko dana, projekcija nastavlja primjenjivati vašu pretpostavku o 5% od 0.00584 USD . Rezultati (poput 0.005845 USD ) namijenjeni su prikazu kako se odabrana stopa kreće tijekom vremena i ažurirat će se odmah kada se promijeni ulazni postotak. ASTAR Predviđanje cijena za 2030. godinu Prikazana vrijednost za 2030. rezultat je primjene vaše pretpostavke o 5% tijekom približno 4 godina od danas. S tim unosom, kalkulator projicira 0.007098 USD u 2030. godini. Promjenom unesenog postotka trenutačno se mijenja brojka za 2030. godinu. Hoće li ASTAR rasti ili opasti? Kratkoročno, ASTAR često slijedi mješavinu tržišnog raspoloženja, volatilnosti i likvidnosti. Ako raspoloženje ostane pozitivno, cijena može krenuti prema gore; ako volatilnost poraste ili se vrati raspoloženje izbjegavanja rizika, cijena može opasti. Kakva je ASTAR prognoza za sljedećih 30 dana? Koristeći vašu pretpostavku o 5% , ovaj kalkulator projicira ASTAR na otprilike 0.005863 USD tijekom sljedećih 30 dana. 30-dnevna brojka dinamički se ažurira kada se promijeni ulazni postotak ili tržišna cijena, stoga je tretirajte kao scenarij "što ako", a ne kao zajamčeni ishod, posebno tijekom razdoblja visoke volatilnosti. Je li ASTAR dobra kupnja u 2026? 5% scenarij, kalkulator projicira ASTAR na otprilike 0.00584 USD u 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega: Tehnički signali: snaga trenda, volatilnost i rizik pada cijena zbog povijesnog kretanja cijena; Osnove: aktivnost ekosustava (korisnici, transakcije, naknade), raspoloženje ugovornih osoba i stvarni pokretači potražnje; Tržišni uvjeti: ciklusi likvidnosti i šire kripto raspoloženje. Je li ASTAR „dobra kupnja“ u 2026 ovisi o vašim pretpostavkama i toleranciji na rizik. Koristeći vašscenarij, kalkulator projicira ASTAR na otprilikeu 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega: Ako razmatrate ulazak u 2026, tretirajte prognozu kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo, i u skladu s tim procijenite svoj rizik. Registrirajte se sada

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