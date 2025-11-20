Yooldo Games Cijena danas

Trenutačna cijena Yooldo Games (ESPORTS) danas je $ 0.3386, s promjenom od 1.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ESPORTS u USD je $ 0.3386 po ESPORTS.

Yooldo Games trenutačno je na #325 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 78.33M, s količinom u optjecaju od 231.35M ESPORTS. Tijekom posljednja 24 sata, ESPORTS trgovao je između $ 0.33483 (niska) i $ 0.35824 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.4100336900252429, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05189790997151288.

U kratkoročnim performansama, ESPORTS se kretao -0.51% u posljednjem satu i -11.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 66.90K.

Informacije o tržištu Yooldo Games (ESPORTS)

Poredak No.325 Tržišna kapitalizacija $ 78.33M$ 78.33M $ 78.33M Obujam (24 sata) $ 66.90K$ 66.90K $ 66.90K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 304.74M$ 304.74M $ 304.74M Količina u optjecaju 231.35M 231.35M 231.35M Maksimalna količina 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Ukupna količina 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Stopa optjecaja 25.70% Javni blockchain BSC

