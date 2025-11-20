Plasma Cijena danas

Trenutačna cijena Plasma (XPL) danas je $ 0.2487, s promjenom od 3.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XPL u USD je $ 0.2487 po XPL.

Plasma trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- XPL. Tijekom posljednja 24 sata, XPL trgovao je između $ 0.216 (niska) i $ 0.2597 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, XPL se kretao +0.08% u posljednjem satu i -5.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 11.21M.

Informacije o tržištu Plasma (XPL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 11.21M$ 11.21M $ 11.21M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.49B$ 2.49B $ 2.49B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain PLASMA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plasma je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.21M. Količina u optjecaju XPL je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.49B.