YOUNES סֵמֶל

YOUNES מחיר (YOUNES)

לא רשום

1 YOUNES ל USDמחיר חי:

--
----
+0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
YOUNES (YOUNES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:02:38 (UTC+8)

YOUNES (YOUNES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00815788
$ 0.00815788$ 0.00815788

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.41%

+6.11%

+6.11%

YOUNES (YOUNES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YOUNES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOUNESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00815788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOUNES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YOUNES (YOUNES) מידע שוק

$ 31.56K
$ 31.56K$ 31.56K

--
----

$ 31.56K
$ 31.56K$ 31.56K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,201.24
999,998,201.24 999,998,201.24

שווי השוק הנוכחי של YOUNES הוא $ 31.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOUNES הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998201.24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.56K.

YOUNES (YOUNES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של YOUNESל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYOUNES ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYOUNES ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של YOUNESל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.41%
30 ימים$ 0-1.79%
60 ימים$ 0+25.80%
90 ימים$ 0--

מה זהYOUNES (YOUNES)

$Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

YOUNES (YOUNES) משאב

האתר הרשמי

YOUNESתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YOUNES (YOUNES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YOUNES (YOUNES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YOUNES.

בדוק את YOUNES תחזית המחיר עכשיו‏!

YOUNES למטבעות מקומיים

YOUNES (YOUNES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YOUNES (YOUNES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YOUNES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על YOUNES (YOUNES)

כמה שווה YOUNES (YOUNES) היום?
החי YOUNESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YOUNES ל USD?
המחיר הנוכחי של YOUNES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YOUNES?
שווי השוק של YOUNES הוא $ 31.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YOUNES?
ההיצע במחזור של YOUNES הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YOUNES?
‏‏YOUNES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00815788 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YOUNES?
YOUNES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YOUNES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YOUNES הוא -- USD.
האם YOUNES יעלה השנה?
YOUNES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YOUNES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:02:38 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.