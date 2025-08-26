YOUNES (YOUNES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00815788$ 0.00815788 $ 0.00815788 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.41% שינוי מחיר (7D) +6.11% שינוי מחיר (7D) +6.11%

YOUNES (YOUNES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YOUNES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOUNESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00815788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOUNES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YOUNES (YOUNES) מידע שוק

שווי שוק $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,201.24 999,998,201.24 999,998,201.24

שווי השוק הנוכחי של YOUNES הוא $ 31.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOUNES הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998201.24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.56K.