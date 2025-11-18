Yield Protocol מחיר היום

מחיר Yield Protocol (YIELD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00050202, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YIELD ל USD הוא $ 0.00050202 לכל YIELD.

Yield Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,868, עם היצע במחזור של 71.45M YIELD. ב‑24 השעות האחרונות, YIELD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.547757, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007987.

ביצועים לטווח קצר, YIELD נע ב -- בשעה האחרונה ו +86.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yield Protocol (YIELD) מידע שוק

שווי שוק $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.61K$ 70.61K $ 70.61K אספקת מחזור 71.45M 71.45M 71.45M אספקה כוללת 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

שווי השוק הנוכחי של Yield Protocol הוא $ 35.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YIELD הוא 71.45M, עם היצע כולל של 140661635.5775238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.61K.