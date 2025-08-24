עוד על SNX

SNX (SNX) טבלת מחירים חיה
SNX (SNX) מידע על מחיר (USD)

SNX (SNX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6537. במהלך 24 השעות האחרונות, SNX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6515 לבין שיא של $ 0.7313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.77103007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0325776275658.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNX השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -5.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

No.188

$ 224.52M
$ 224.52M$ 224.52M

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 222.19M
$ 222.19M$ 222.19M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

שווי השוק הנוכחי של SNX הוא $ 224.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.31M. ההיצע במחזור של SNX הוא 343.47M, עם היצע כולל של 343889850.0967736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.19M.

SNX (SNX) היסטוריית מחירים USD

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.035566-5.16%
30 ימים$ +0.0029+0.44%
60 ימים$ +0.0872+15.39%
90 ימים$ -0.1372-17.35%
SNX שינוי מחיר היום

היום,SNX רשם שינוי של $ -0.035566 (-5.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SNX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0029 (+0.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SNX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SNX ראה שינוי של $ +0.0872 (+15.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SNX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1372 (-17.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהSNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SNXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקSNX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים SNXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSNX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

כמה יהיה SNX (SNX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SNX (SNX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SNX.

SNX (SNX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SNX (SNX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SNX (SNX)

SNX למטבעות מקומיים

1 SNX(SNX) ל VND
17,202.1155
1 SNX(SNX) ל AUD
A$1.000161
1 SNX(SNX) ל GBP
0.483738
1 SNX(SNX) ל EUR
0.555645
1 SNX(SNX) ל USD
$0.6537
1 SNX(SNX) ל MYR
RM2.74554
1 SNX(SNX) ל TRY
26.795163
1 SNX(SNX) ל JPY
¥96.0939
1 SNX(SNX) ל ARS
ARS$877.448436
1 SNX(SNX) ל RUB
52.747053
1 SNX(SNX) ל INR
57.218361
1 SNX(SNX) ל IDR
Rp10,543.546911
1 SNX(SNX) ל KRW
907.910856
1 SNX(SNX) ל PHP
37.025568
1 SNX(SNX) ל EGP
￡E.31.717524
1 SNX(SNX) ל BRL
R$3.52998
1 SNX(SNX) ל CAD
C$0.902106
1 SNX(SNX) ל BDT
79.529142
1 SNX(SNX) ל NGN
999.539985
1 SNX(SNX) ל COP
$2,625.298422
1 SNX(SNX) ל ZAR
R.11.485509
1 SNX(SNX) ל UAH
27.095865
1 SNX(SNX) ל VES
Bs91.518
1 SNX(SNX) ל CLP
$627.552
1 SNX(SNX) ל PKR
Rs185.337024
1 SNX(SNX) ל KZT
349.755648
1 SNX(SNX) ל THB
฿21.199491
1 SNX(SNX) ל TWD
NT$19.905165
1 SNX(SNX) ל AED
د.إ2.399079
1 SNX(SNX) ל CHF
Fr0.52296
1 SNX(SNX) ל HKD
HK$5.105397
1 SNX(SNX) ל AMD
֏250.262508
1 SNX(SNX) ל MAD
.د.م5.8833
1 SNX(SNX) ל MXN
$12.139209
1 SNX(SNX) ל SAR
ريال2.451375
1 SNX(SNX) ל PLN
2.379468
1 SNX(SNX) ל RON
лв2.823984
1 SNX(SNX) ל SEK
kr6.229761
1 SNX(SNX) ל BGN
лв1.091679
1 SNX(SNX) ל HUF
Ft222.114186
1 SNX(SNX) ל CZK
13.721163
1 SNX(SNX) ל KWD
د.ك0.1993785
1 SNX(SNX) ל ILS
2.196432
1 SNX(SNX) ל AOA
Kz595.893309
1 SNX(SNX) ל BHD
.د.ب0.2464449
1 SNX(SNX) ל BMD
$0.6537
1 SNX(SNX) ל DKK
kr4.170606
1 SNX(SNX) ל HNL
L17.113866
1 SNX(SNX) ל MUR
29.834868
1 SNX(SNX) ל NAD
$11.459361
1 SNX(SNX) ל NOK
kr6.589296
1 SNX(SNX) ל NZD
$1.11129
1 SNX(SNX) ל PAB
B/.0.6537
1 SNX(SNX) ל PGK
K2.758614
1 SNX(SNX) ל QAR
ر.ق2.372931
1 SNX(SNX) ל RSD
дин.65.50074

למובן מעמיק יותר של SNX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSNX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SNX

כמה שווה SNX (SNX) היום?
החי SNXהמחיר ב USD הוא 0.6537 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNX ל USD?
המחיר הנוכחי של SNX ל USD הוא $ 0.6537. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SNX?
שווי השוק של SNX הוא $ 224.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNX?
ההיצע במחזור של SNX הוא 343.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNX?
‏‏SNX השיג מחיר שיא (ATH) של 28.77103007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNX?
SNX ‏‏רשם מחירATL של 0.0325776275658 USD.
מהו נפח המסחר של SNX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNX הוא $ 1.31M USD.
האם SNX יעלה השנה?
SNX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
