קבל Yield Protocol תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה YIELD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Yield Protocol % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Yield Protocol תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Yield Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Yield Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של YIELD הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Yield Protocol (YIELD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של YIELD הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של YIELD הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של YIELD הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Yield Protocol עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Yield Protocol עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Yield Protocol תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Yield Protocol (YIELD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורYIELDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורYIELD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורYIELD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Yield Protocol (YIELD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורYIELD הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Yield Protocol מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K אספקת מחזור 71.45M 71.45M 71.45M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר YIELD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, YIELD יש כמות במעגל של 71.45M ושווי שוק כולל של $ 35.87K. צפה YIELD במחיר חי

Yield Protocol מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYield Protocolדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYield Protocol הוא 0USD. היצע במחזור של Yield Protocol(YIELD) הוא 71.45M YIELD , מה שמעניק לו שווי שוק של $35,868 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 86.94% $ 0 $ 0.000610 $ 0.000239

30 ימים -19.44% $ 0 $ 0.000610 $ 0.000239 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Yield Protocol הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Yield Protocol נסחר בשיא של $0.000610 ושפל של $0.000239 . נרשם שינוי במחיר של 86.94% . מגמה אחרונה זו מציגה אתYIELD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Yield Protocol חווה -19.44% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש YIELD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Yield Protocol (YIELD) מודול חיזוי מחיר עובד? Yield Protocol מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של YIELDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYield Protocol לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של YIELD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Yield Protocol. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלYIELD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלYIELD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Yield Protocol.

מדוע YIELD חיזוי מחירים חשוב?

YIELD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

