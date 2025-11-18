XOXNO מחיר היום

מחיר XOXNO (XOXNO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01679125, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XOXNO ל USD הוא $ 0.01679125 לכל XOXNO.

XOXNO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,115,912, עם היצע במחזור של 66.47M XOXNO. ב‑24 השעות האחרונות, XOXNO סחר בין $ 0.01635153 (נמוך) ל $ 0.01824045 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.291313, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01518844.

ביצועים לטווח קצר, XOXNO נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו -19.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XOXNO (XOXNO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 66.47M 66.47M 66.47M אספקה כוללת 99,955,410.08585848 99,955,410.08585848 99,955,410.08585848

שווי השוק הנוכחי של XOXNO הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XOXNO הוא 66.47M, עם היצע כולל של 99955410.08585848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.