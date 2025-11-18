Xian מחיר היום

מחיר Xian (XIAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00560956, עם שינוי של 8.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XIAN ל USD הוא $ 0.00560956 לכל XIAN.

Xian כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,033, עם היצע במחזור של 17.30M XIAN. ב‑24 השעות האחרונות, XIAN סחר בין $ 0.00517716 (נמוך) ל $ 0.0057133 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01092697, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00287465.

ביצועים לטווח קצר, XIAN נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -20.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Xian (XIAN) מידע שוק

שווי שוק $ 97.03K$ 97.03K $ 97.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 623.28K$ 623.28K $ 623.28K אספקת מחזור 17.30M 17.30M 17.30M אספקה כוללת 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

שווי השוק הנוכחי של Xian הוא $ 97.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XIAN הוא 17.30M, עם היצע כולל של 111109835.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 623.28K.