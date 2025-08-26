XAYA (WCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03512571 $ 0.03512571 $ 0.03512571 24 שעות נמוך $ 0.03776978 $ 0.03776978 $ 0.03776978 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03512571$ 0.03512571 $ 0.03512571 גבוה 24 שעות $ 0.03776978$ 0.03776978 $ 0.03776978 שיא כל הזמנים $ 0.766229$ 0.766229 $ 0.766229 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00152533$ 0.00152533 $ 0.00152533 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -4.75% שינוי מחיר (7D) -1.81% שינוי מחיר (7D) -1.81%

XAYA (WCHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03576505. במהלך 24 השעות האחרונות, WCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03512571 לבין שיא של $ 0.03776978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.766229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152533.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCHI השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -4.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XAYA (WCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M אספקת מחזור 57.61M 57.61M 57.61M אספקה כוללת 77,303,932.0 77,303,932.0 77,303,932.0

שווי השוק הנוכחי של XAYA הוא $ 2.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCHI הוא 57.61M, עם היצע כולל של 77303932.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76M.