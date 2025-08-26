עוד על X8X

X8X סֵמֶל

X8X מחיר (X8X)

לא רשום

1 X8X ל USDמחיר חי:

$0.00065868
$0.00065868$0.00065868
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
USD
X8X (X8X) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:00:36 (UTC+8)

X8X (X8X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108258
$ 0.108258$ 0.108258

$ -0.09524590892933231
$ -0.09524590892933231$ -0.09524590892933231

+0.01%

-4.93%

-37.45%

-37.45%

X8X (X8X) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, X8X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X8Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ -0.09524590892933231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X8X השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X8X (X8X) מידע שוק

$ 51.10K
$ 51.10K$ 51.10K

--
----

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

77.59M
77.59M 77.59M

85,240,627.99999999
85,240,627.99999999 85,240,627.99999999

שווי השוק הנוכחי של X8X הוא $ 51.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X8X הוא 77.59M, עם היצע כולל של 85240627.99999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.15K.

X8X (X8X) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של X8Xל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלX8X ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלX8X ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של X8Xל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.93%
30 ימים$ 0-33.58%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהX8X (X8X)

Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

X8Xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה X8X (X8X) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות X8X (X8X) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור X8X.

בדוק את X8X תחזית המחיר עכשיו‏!

X8X למטבעות מקומיים

X8X (X8X) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של X8X (X8X) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על X8X הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על X8X (X8X)

כמה שווה X8X (X8X) היום?
החי X8Xהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי X8X ל USD?
המחיר הנוכחי של X8X ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של X8X?
שווי השוק של X8X הוא $ 51.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של X8X?
ההיצע במחזור של X8X הוא 77.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של X8X?
‏‏X8X השיג מחיר שיא (ATH) של 0.108258 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של X8X?
X8X ‏‏רשם מחירATL של -0.09524590892933231 USD.
מהו נפח המסחר של X8X?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור X8X הוא -- USD.
האם X8X יעלה השנה?
X8X ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את X8X תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:00:36 (UTC+8)

X8X (X8X) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.