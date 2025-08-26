X8X (X8X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.108258 המחיר הנמוך ביותר $ -0.09524590892933231 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -4.93% שינוי מחיר (7D) -37.45%

X8X (X8X) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, X8X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X8Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ -0.09524590892933231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X8X השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X8X (X8X) מידע שוק

שווי שוק $ 51.10K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.15K אספקת מחזור 77.59M אספקה כוללת 85,240,627.99999999

שווי השוק הנוכחי של X8X הוא $ 51.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X8X הוא 77.59M, עם היצע כולל של 85240627.99999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.15K.