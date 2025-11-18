Wrapped RBNT מחיר היום

מחיר Wrapped RBNT (WRBNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00631674, עם שינוי של 5.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WRBNT ל USD הוא $ 0.00631674 לכל WRBNT.

Wrapped RBNT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,858,792, עם היצע במחזור של 769.18M WRBNT. ב‑24 השעות האחרונות, WRBNT סחר בין $ 0.00613718 (נמוך) ל $ 0.006891 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03076976, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00559331.

ביצועים לטווח קצר, WRBNT נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -20.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped RBNT (WRBNT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.82M$ 9.82M $ 9.82M אספקת מחזור 769.18M 769.18M 769.18M אספקה כוללת 1,554,469,875.296115 1,554,469,875.296115 1,554,469,875.296115

