Wrapped QUIL (QUIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03949862 גבוה 24 שעות $ 0.04427506 שיא כל הזמנים $ 0.451419 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01713112 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.09% שינוי מחיר (1D) -2.13% שינוי מחיר (7D) +9.47%

Wrapped QUIL (QUIL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04221677. במהלך 24 השעות האחרונות, QUIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03949862 לבין שיא של $ 0.04427506, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.451419, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01713112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUIL השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped QUIL (QUIL) מידע שוק

שווי שוק $ 38.10M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.10M אספקת מחזור 902.29M אספקה כוללת 902,285,400.373132

שווי השוק הנוכחי של Wrapped QUIL הוא $ 38.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUIL הוא 902.29M, עם היצע כולל של 902285400.373132. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.10M.