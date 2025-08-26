עוד על QUIL

Wrapped QUIL סֵמֶל

Wrapped QUIL מחיר (QUIL)

לא רשום

1 QUIL ל USDמחיר חי:

$0.04217941
$0.04217941
-2.20%1D
mexc
USD
Wrapped QUIL (QUIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:01:21 (UTC+8)

Wrapped QUIL (QUIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03949862
$ 0.03949862
24 שעות נמוך
$ 0.04427506
$ 0.04427506
גבוה 24 שעות

$ 0.03949862
$ 0.03949862

$ 0.04427506
$ 0.04427506

$ 0.451419
$ 0.451419

$ 0.01713112
$ 0.01713112

+1.09%

-2.13%

+9.47%

+9.47%

Wrapped QUIL (QUIL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04221677. במהלך 24 השעות האחרונות, QUIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03949862 לבין שיא של $ 0.04427506, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.451419, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01713112.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUIL השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped QUIL (QUIL) מידע שוק

$ 38.10M
$ 38.10M

--
--

$ 38.10M
$ 38.10M

902.29M
902.29M

902,285,400.373132
902,285,400.373132

שווי השוק הנוכחי של Wrapped QUIL הוא $ 38.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUIL הוא 902.29M, עם היצע כולל של 902285400.373132. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.10M.

Wrapped QUIL (QUIL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped QUILל USDהיה $ -0.00091957488806393.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped QUIL ל USDהיה . $ +0.0039264129.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped QUIL ל USDהיה $ +0.0149028406.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped QUILל USDהיה $ -0.00065279406827226.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00091957488806393-2.13%
30 ימים$ +0.0039264129+9.30%
60 ימים$ +0.0149028406+35.30%
90 ימים$ -0.00065279406827226-1.52%

מה זהWrapped QUIL (QUIL)

Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.

Wrapped QUIL (QUIL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wrapped QUILתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped QUIL (QUIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped QUIL (QUIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped QUIL.

בדוק את Wrapped QUIL תחזית המחיר עכשיו‏!

QUIL למטבעות מקומיים

Wrapped QUIL (QUIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped QUIL (QUIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped QUIL (QUIL)

כמה שווה Wrapped QUIL (QUIL) היום?
החי QUILהמחיר ב USD הוא 0.04221677 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUIL ל USD?
המחיר הנוכחי של QUIL ל USD הוא $ 0.04221677. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped QUIL?
שווי השוק של QUIL הוא $ 38.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUIL?
ההיצע במחזור של QUIL הוא 902.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUIL?
‏‏QUIL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.451419 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUIL?
QUIL ‏‏רשם מחירATL של 0.01713112 USD.
מהו נפח המסחר של QUIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUIL הוא -- USD.
האם QUIL יעלה השנה?
QUIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:01:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.