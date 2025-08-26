עוד על WAMPL

WAMPL מידע על מחיר

WAMPL אתר רשמי

WAMPL טוקניומיקה

WAMPL תחזית מחיר

Wrapped Ampleforth סֵמֶל

Wrapped Ampleforth מחיר (WAMPL)

לא רשום

1 WAMPL ל USDמחיר חי:

$2.69
$2.69$2.69
-5.90%1D
USD
Wrapped Ampleforth (WAMPL) טבלת מחירים חיה
Wrapped Ampleforth (WAMPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.69
$ 2.69$ 2.69
24 שעות נמוך
$ 2.94
$ 2.94$ 2.94
גבוה 24 שעות

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 54.43
$ 54.43$ 54.43

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

+0.20%

-5.91%

-10.32%

-10.32%

Wrapped Ampleforth (WAMPL) המחיר בזמן אמת של הוא $2.69. במהלך 24 השעות האחרונות, WAMPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.69 לבין שיא של $ 2.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAMPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 54.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.01.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAMPL השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) מידע שוק

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

--
----

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

1.35M
1.35M 1.35M

1,351,520.946890002
1,351,520.946890002 1,351,520.946890002

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Ampleforth הוא $ 3.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAMPL הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1351520.946890002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.65M.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Ampleforthל USDהיה $ -0.169503394798364.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Ampleforth ל USDהיה . $ -0.7798205090.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Ampleforth ל USDהיה $ -0.6616227160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Ampleforthל USDהיה $ -0.8411826166273517.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.169503394798364-5.91%
30 ימים$ -0.7798205090-28.98%
60 ימים$ -0.6616227160-24.59%
90 ימים$ -0.8411826166273517-23.82%

מה זהWrapped Ampleforth (WAMPL)

Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) משאב

האתר הרשמי

Wrapped Ampleforthתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped Ampleforth (WAMPL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Ampleforth (WAMPL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Ampleforth.

בדוק את Wrapped Ampleforth תחזית המחיר עכשיו‏!

WAMPL למטבעות מקומיים

Wrapped Ampleforth (WAMPL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Ampleforth (WAMPL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAMPL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped Ampleforth (WAMPL)

כמה שווה Wrapped Ampleforth (WAMPL) היום?
החי WAMPLהמחיר ב USD הוא 2.69 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAMPL ל USD?
המחיר הנוכחי של WAMPL ל USD הוא $ 2.69. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped Ampleforth?
שווי השוק של WAMPL הוא $ 3.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAMPL?
ההיצע במחזור של WAMPL הוא 1.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAMPL?
‏‏WAMPL השיג מחיר שיא (ATH) של 54.43 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAMPL?
WAMPL ‏‏רשם מחירATL של 2.01 USD.
מהו נפח המסחר של WAMPL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAMPL הוא -- USD.
האם WAMPL יעלה השנה?
WAMPL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAMPL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
