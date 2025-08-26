Wrapped Ampleforth (WAMPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 24 שעות נמוך $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 גבוה 24 שעות $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 שיא כל הזמנים $ 54.43$ 54.43 $ 54.43 המחיר הנמוך ביותר $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -5.91% שינוי מחיר (7D) -10.32% שינוי מחיר (7D) -10.32%

Wrapped Ampleforth (WAMPL) המחיר בזמן אמת של הוא $2.69. במהלך 24 השעות האחרונות, WAMPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.69 לבין שיא של $ 2.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAMPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 54.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.01.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAMPL השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M אספקת מחזור 1.35M 1.35M 1.35M אספקה כוללת 1,351,520.946890002 1,351,520.946890002 1,351,520.946890002

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Ampleforth הוא $ 3.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAMPL הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1351520.946890002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.65M.