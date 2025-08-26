Whatever Ape (WAPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00240868$ 0.00240868 $ 0.00240868 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.62% שינוי מחיר (7D) +12.62%

Whatever Ape (WAPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00240868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAPE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whatever Ape (WAPE) מידע שוק

שווי שוק $ 17.38K$ 17.38K $ 17.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.38K$ 17.38K $ 17.38K אספקת מחזור 998.47M 998.47M 998.47M אספקה כוללת 998,468,851.967395 998,468,851.967395 998,468,851.967395

שווי השוק הנוכחי של Whatever Ape הוא $ 17.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAPE הוא 998.47M, עם היצע כולל של 998468851.967395. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.38K.