Whatever Ape (WAPE) טוקנומיקה
Whatever Ape (WAPE) מידע
Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.
Whatever Ape (WAPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Whatever Ape (WAPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Whatever Ape (WAPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Whatever Ape (WAPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WAPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WAPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WAPEטוקניומיקה, חקרו אתWAPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
WAPE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן WAPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WAPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.