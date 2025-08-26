Wecan (WECAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00323228 $ 0.00323228 $ 0.00323228 24 שעות נמוך $ 0.0033159 $ 0.0033159 $ 0.0033159 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00323228$ 0.00323228 $ 0.00323228 גבוה 24 שעות $ 0.0033159$ 0.0033159 $ 0.0033159 שיא כל הזמנים $ 0.01387676$ 0.01387676 $ 0.01387676 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0005037$ 0.0005037 $ 0.0005037 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -8.03% שינוי מחיר (7D) -8.03%

Wecan (WECAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00323718. במהלך 24 השעות האחרונות, WECAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00323228 לבין שיא של $ 0.0033159, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WECANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01387676, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0005037.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WECAN השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wecan (WECAN) מידע שוק

שווי שוק $ 19.43M$ 19.43M $ 19.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.43M$ 19.43M $ 19.43M אספקת מחזור 6.00B 6.00B 6.00B אספקה כוללת 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wecan הוא $ 19.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WECAN הוא 6.00B, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.43M.