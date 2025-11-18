WachAI מחיר היום

מחיר WachAI (WACH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00127282, עם שינוי של 14.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WACH ל USD הוא $ 0.00127282 לכל WACH.

WachAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 676,577, עם היצע במחזור של 531.65M WACH. ב‑24 השעות האחרונות, WACH סחר בין $ 0.0011655 (נמוך) ל $ 0.00153238 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0086231, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00066318.

ביצועים לטווח קצר, WACH נע ב +2.56% בשעה האחרונה ו -40.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WachAI (WACH) מידע שוק

שווי שוק $ 676.58K$ 676.58K $ 676.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 531.65M 531.65M 531.65M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WachAI הוא $ 676.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WACH הוא 531.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.