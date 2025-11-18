Vaultec מחיר היום

מחיר Vaultec (VLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005744, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VLT ל USD הוא $ 0.00005744 לכל VLT.

Vaultec כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,743.82, עם היצע במחזור של 100.00M VLT. ב‑24 השעות האחרונות, VLT סחר בין $ 0.00005674 (נמוך) ל $ 0.0000596 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00814746, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005674.

ביצועים לטווח קצר, VLT נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vaultec (VLT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

