Valinity (VY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.544305 $ 0.544305 $ 0.544305 24 שעות נמוך $ 0.578751 $ 0.578751 $ 0.578751 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.544305$ 0.544305 $ 0.544305 גבוה 24 שעות $ 0.578751$ 0.578751 $ 0.578751 שיא כל הזמנים $ 0.93197$ 0.93197 $ 0.93197 המחיר הנמוך ביותר $ 0.206458$ 0.206458 $ 0.206458 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.57% שינוי מחיר (7D) +2.69% שינוי מחיר (7D) +2.69%

Valinity (VY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.546458. במהלך 24 השעות האחרונות, VY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.544305 לבין שיא של $ 0.578751, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.93197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.206458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Valinity (VY) מידע שוק

שווי שוק $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M אספקת מחזור 11.66M 11.66M 11.66M אספקה כוללת 14,167,826.87802509 14,167,826.87802509 14,167,826.87802509

שווי השוק הנוכחי של Valinity הוא $ 6.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VY הוא 11.66M, עם היצע כולל של 14167826.87802509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.74M.