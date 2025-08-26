עוד על VY

Valinity סֵמֶל

Valinity מחיר (VY)

לא רשום

1 VY ל USDמחיר חי:

$0.546458
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Valinity (VY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:08:15 (UTC+8)

Valinity (VY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.544305
24 שעות נמוך
$ 0.578751
גבוה 24 שעות

$ 0.544305
$ 0.578751
$ 0.93197
$ 0.206458
--

-5.57%

+2.69%

+2.69%

Valinity (VY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.546458. במהלך 24 השעות האחרונות, VY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.544305 לבין שיא של $ 0.578751, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.93197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.206458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Valinity (VY) מידע שוק

$ 6.37M
--
$ 7.74M
11.66M
14,167,826.87802509
שווי השוק הנוכחי של Valinity הוא $ 6.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VY הוא 11.66M, עם היצע כולל של 14167826.87802509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.74M.

Valinity (VY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Valinityל USDהיה $ -0.0322938643320008.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלValinity ל USDהיה . $ +0.0768893728.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלValinity ל USDהיה $ +0.2748897951.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Valinityל USDהיה $ +0.121097684986088.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0322938643320008-5.57%
30 ימים$ +0.0768893728+14.07%
60 ימים$ +0.2748897951+50.30%
90 ימים$ +0.121097684986088+28.47%

מה זהValinity (VY)

Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.

Valinityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Valinity (VY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Valinity (VY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Valinity.

בדוק את Valinity תחזית המחיר עכשיו‏!

VY למטבעות מקומיים

Valinity (VY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Valinity (VY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Valinity (VY)

כמה שווה Valinity (VY) היום?
החי VYהמחיר ב USD הוא 0.546458 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VY ל USD?
המחיר הנוכחי של VY ל USD הוא $ 0.546458. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Valinity?
שווי השוק של VY הוא $ 6.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VY?
ההיצע במחזור של VY הוא 11.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VY?
‏‏VY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.93197 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VY?
VY ‏‏רשם מחירATL של 0.206458 USD.
מהו נפח המסחר של VY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VY הוא -- USD.
האם VY יעלה השנה?
VY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:08:15 (UTC+8)

כתב ויתור

