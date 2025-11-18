Valentine מחיר היום

מחיר Valentine (VALENTINE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004008, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VALENTINE ל USD הוא $ 0.00004008 לכל VALENTINE.

Valentine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,070, עם היצע במחזור של 1.00B VALENTINE. ב‑24 השעות האחרונות, VALENTINE סחר בין $ 0.0000388 (נמוך) ל $ 0.00004192 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00451876, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002149.

ביצועים לטווח קצר, VALENTINE נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו -12.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Valentine (VALENTINE) מידע שוק

שווי שוק $ 40.07K$ 40.07K $ 40.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.07K$ 40.07K $ 40.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Valentine הוא $ 40.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VALENTINE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.07K.