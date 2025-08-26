עוד על UWU

UWU מידע על מחיר

UWU אתר רשמי

UWU טוקניומיקה

UWU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

uwu סֵמֶל

uwu מחיר (UWU)

לא רשום

1 UWU ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
uwu (UWU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:09:45 (UTC+8)

uwu (UWU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260909
$ 0.00260909$ 0.00260909

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.34%

+6.35%

+6.35%

uwu (UWU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UWU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UWUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00260909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UWU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

uwu (UWU) מידע שוק

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

996.77M
996.77M 996.77M

996,770,854.5462434
996,770,854.5462434 996,770,854.5462434

שווי השוק הנוכחי של uwu הוא $ 7.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UWU הוא 996.77M, עם היצע כולל של 996770854.5462434. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88K.

uwu (UWU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של uwuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלuwu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלuwu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של uwuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.34%
30 ימים$ 0-9.53%
60 ימים$ 0+13.12%
90 ימים$ 0--

מה זהuwu (UWU)

This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

uwu (UWU) משאב

האתר הרשמי

uwuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה uwu (UWU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות uwu (UWU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור uwu.

בדוק את uwu תחזית המחיר עכשיו‏!

UWU למטבעות מקומיים

uwu (UWU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של uwu (UWU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UWU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על uwu (UWU)

כמה שווה uwu (UWU) היום?
החי UWUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UWU ל USD?
המחיר הנוכחי של UWU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של uwu?
שווי השוק של UWU הוא $ 7.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UWU?
ההיצע במחזור של UWU הוא 996.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UWU?
‏‏UWU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00260909 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UWU?
UWU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UWU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UWU הוא -- USD.
האם UWU יעלה השנה?
UWU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UWU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:09:45 (UTC+8)

uwu (UWU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.