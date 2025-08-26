uwu (UWU) מידע על מחיר (USD)

uwu (UWU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UWU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UWUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00260909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UWU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

uwu (UWU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של uwu הוא $ 7.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UWU הוא 996.77M, עם היצע כולל של 996770854.5462434. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88K.