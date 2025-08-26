עוד על USTREAM

Ustream Coin סֵמֶל

Ustream Coin מחיר (USTREAM)

לא רשום

1 USTREAM ל USDמחיר חי:

$0.00018588
$0.00018588$0.00018588
-10.40%1D
mexc
USD
Ustream Coin (USTREAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:10:19 (UTC+8)

Ustream Coin (USTREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010819
$ 0.0010819$ 0.0010819

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-10.43%

-8.28%

-8.28%

Ustream Coin (USTREAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USTREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USTREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0010819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USTREAM השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ustream Coin (USTREAM) מידע שוק

$ 185.02K
$ 185.02K$ 185.02K

--
----

$ 185.02K
$ 185.02K$ 185.02K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,260.181934
999,766,260.181934 999,766,260.181934

שווי השוק הנוכחי של Ustream Coin הוא $ 185.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USTREAM הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999766260.181934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.02K.

Ustream Coin (USTREAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ustream Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUstream Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUstream Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ustream Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.43%
30 ימים$ 0-39.99%
60 ימים$ 0+27.49%
90 ימים$ 0--

מה זהUstream Coin (USTREAM)

Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a

Ustream Coin (USTREAM) משאב

האתר הרשמי

Ustream Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ustream Coin (USTREAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ustream Coin (USTREAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ustream Coin.

בדוק את Ustream Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

USTREAM למטבעות מקומיים

Ustream Coin (USTREAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ustream Coin (USTREAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USTREAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ustream Coin (USTREAM)

כמה שווה Ustream Coin (USTREAM) היום?
החי USTREAMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USTREAM ל USD?
המחיר הנוכחי של USTREAM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ustream Coin?
שווי השוק של USTREAM הוא $ 185.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USTREAM?
ההיצע במחזור של USTREAM הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USTREAM?
‏‏USTREAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0010819 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USTREAM?
USTREAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של USTREAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USTREAM הוא -- USD.
האם USTREAM יעלה השנה?
USTREAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USTREAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:10:19 (UTC+8)

